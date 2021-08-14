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Metin Lokumcu kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli?

Meydana gelen sel felaketlerinin ardından Metin Lokumcu yeniden gündeme geldi. Bunun üzerine Metin Lokumcu kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli? sorularının yanıtları merak konusu oldu.

Metin Lokumcu kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli?

Türkiye, 11 Ağustos Çarşamba günü meydana gelen sel felaketleriyle sarsıldı. Sağanak yağışların beraberinde getirdiği sel felaketinde Bartın, Kastamonu ve Sinop illeri etkilenirken bazı evler yıkıldı, ağır hasar oldu. Sel suları önüne ne kattıysa götürdü. Facianın yaraları sarılmaya devam ederken sosyal medyada Metin Lokumcu ismi gündeme geldi. Doğu Karadeniz’de yapılması planlanan hidroelektrik santrallerin yapılmasına karşı çıkan ve bu konuda mücadele eden emekli öğretmen olan Metin Lokumcu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Metin Lokumcu kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli?  sorularına yanıt arıyor. 

Metin Lokumcu kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli?

METİN LOKUMCU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? NERELİ?

Metin Lokumcu 24 Haziran 1956 tarihinde Artvin'in Hopa ilçesinde dünyaya geldi. Emekli öğretmen olan  Metin Lokumcu, Doğu Karadeniz’de yapılması planlanan hidroelektrik santrallerin yapılmasına karşı çıkan ve bu konuda mücadele eden bir isimdi. 54 yaşındaki Metin Lokumcu, 31 Mayıs 2011'de dönemin Başbakanı olan  Recep Tayyip Erdoğan'ın Artvin’in Hopa ilçesinde gerçekleştirdiği mitingi öncesinde yaşanan eylemlerde polisin sıktığı tazyikli su ve biber gazı nedeniyle fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. 

Metin Lokumcu kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli?

Eylem günü Lokumcu'nun polisin önüne geçip ellerini arkasından bağlayarak, "Hadi al götür, kurtar memleketi" demesi son görüntülerinden biridir.

Mezarı Hopa ilçesi Kemalpaşa beldesi Dereiçi köyündedir.

Trabzon Adli Tıp Kurumu hazırladığı ön otopsi raporunda Lokumcu'nun ölümünü "biber gazı ve heyecanın tetiklemesi sonucu gerçekleşen kalp krizine bağlı ölüm" olarak tanımladı. Daha sonra Kurum tarafında hazırlanan kesin ölüm raporunda ise "Lokumcu’nun vücudunda öldürücü düzeyde kimyasal madde saptanmadığını, ölümün kendisinde mevcut kalp ve akciğer hastalığı sonucu meydana geldiğini" açıkladı. 

Metin Lokumcu kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli?

Kaynak: Vikipedi, diğer. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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