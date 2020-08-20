Metin Özkan kimdir? Kaç yaşında? Mesleği ne? Ne iş yapıyor?

CNN Türk ve Haber Global, kanallarında siyaset gündemini yorumlayan Metin Özkan, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Metin Özkan kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Mesleği ne? Detaylar haberimizde...

METİN ÖZKAN KİMDİR?

Metin Özkan, 1964 yılında Yozgat'ta dünyaya geldi. Meslek hayatında çok sayıda gazete ve televizyonda görev aldı. Sürekli basın kartı sahibi olan Özkan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "Medya ve İletişimden Sorumlu Baş Danışmanı" görevini yürütmektedir. 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Milliyetçi Hareket Partisi 25. Dönem milletvekili adayı olmuştur ancak seçilememiştir. Özkan, şuanda Bengütürk TV'nin Genel Yayın Yönetmenidir. Ayrıca, CNN Türk'te Semiha Şahin'in sunduğu CNN Türk Masasında siyaset ve dünya gündemine ilişkin olarak yorumlarda bulunmaktadır. Haber Global programında birçok programa çıkmıştır.

(Metin Özkan ortada)

KAÇ YAŞINDA?

1964 doğumlu olan Metin Özkan, 56 yaşındadır.

NE İŞ YAPIYOR? MESLEĞİ NE?

Metin Özkan gazetecidir. Aynı zamanda CNN Türk'te yorumculuk da yapmaktadır. Öte yandan Bengütürk TV'nin Genel Yayın Yönetmenidir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "Medya ve İletişimden Sorumlu Baş Danışmanı" görevini yürütmektedir.