Metin Özülkü kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kayahan'ın yeğeni mi? Kiminle evi? Eşi kim?

Metin Özülkü kimdir? Sorusu internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Uzun bir aradan sonra yeniden ekranlarda yer alan Metin Özülkü, izleyici tarafından merak edildi. Peki Metin Özülkü kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kayahan'ın yeğeni mi?

METİN ÖZÜLKÜ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? EŞİ KİM? KİMİNLE EVLİ?

Celalettin Metin Özülkü, (d. 15 Temmuz 1962, Mersin) Türk müzisyen. Erol Büyükburç ve Edip Akbayram orkestralarında enstrüman çaldı. Yedi yüzün üzerinde şarkı besteledi. Sahte Gülücük adıyla ilk solo albümünü 1982 yılında yayınladı. Ayrıca müzisyen olan Eda Özülkü ile evlidir ve Volkan ve Baran adlı ikiz çocukları vardır.

ALBÜMLERİ

Sahte Gülücük (1982)

Şarkılarla Abdülkadir (1983)

Al Yazmalım & Kar Çiçeğim (1990)

Aşkım İçin (1992)

Aşk Masalı (1997)

Böyle Aşk Olmaz (Eda Özülkü ile) (1999)

Hayat Başladı (2005)

Issız Ada (Eda Özülkü'yle) (2010)

YER ALDIĞI BAZI ALBÜMLER

*Gerçekler (Grup Çağrışım Olarak) (1985)

*Görmedik Mi (Müzik Yolcuları Olarak) (1989)

*2. albüm (Müzik Yolcuları Olarak) (1991)

*İşte Biz (Marşandiz olarak) (1994)

*Masalcılar - 1 (2004)

*41 Kere Maşallah (2006)

*O Şarkılar (2003)

*Issız Ada (2010)

EDA ÖZÜLKÜ KİMDİR?

Eda Özülkü, ilk ve orta okul yıllarını İzmit’te geçirdi. Liseyi İstanbul’da tamamladıktan sonra Eda Özülkü, Marmara Üniversitesi Müzik Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitede şan eğitimi üzerine yüksek lisans yaptı.

Eda Özülkü Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?