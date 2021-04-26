Metin Şentürk'ün eski eşi Fulya Kalkavan kimdir, kaç yaşında, nereli? Fulya Kalkavan Metin Şentürk neden ayrıldı?

Metin Şentürk ile Fulya Kalkavan çifti 2006'da gizlice evlenmişti. 2014 yılında boşanan çiftin evlilikleri gibi ayrılıkları da çok konuşuldu. Çekişmeli geçen mahkeme davası sürecinde Şentürk, '' Şentürk, "Temeli, çocuktur. Doğarsa kör olacak diye tereddütleri vardı. Genetik problemin varlığı belli, durum belli ve ben belliyim. Bunun kararı daha öncesinden verilmeliydi" açıklamasında bulunmuştu. İşte Metin Şentürk'ün eşi Fulya Kalkavan kimdir, kaç yaşında, nereli? Fulya Kalkavan Metin Şentürk neden ayrıldı? sorularının yanıtları....

METİN ŞENTÜRK'ÜN ESKİ EŞİ FULYA KALKAVAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Fulya Kalkavan'ın babasının adı Halis Kalkavan, annesinin adı ise Meziyet Kalkavan'dır. Ailesi armatör işiyle uğraşmaktadır. Fulya Kalkavan'ın yaşı ve memleketi bilinmemektedir.

Kalkavan, Metin Şentürk ile 2006 senesinde gizlice evlenmiştir. Düğünlerine Kalkavan'ın ailesinden katılan olmadı.

FULYA KALKAVAN METİN ŞENTÜRK NEDEN AYRILDI?

Evlilikleri sarsıntılı geçen çift 2014'te boşanma kararı vermiştir. Fulya Kalkavan o dönem troid kanserine yakalandı. Daha sonra da evi terk ederek baba evine döndü. 2014'te çekişmeli açılan davada mahkeme, Kalkavan'a 100 bin TL maddi, 50 bin TL manevi tazminat ile ayda 5 bin TL yoksulluk nafakası ödemesine karar verdi.

Davanın görülmesinin ardından Fulya Kalkavan, evlilik birliği içinde kazanılan malların paylaşımı için ikinci bir dava açtı ve İstanbul Sarıyer Reşitpaşa'da bulunan ve Şentürk ile evli oldukları dönemde yaşadığı 500 metrekare alan üzerine kurulu 4 katlı lüks malikânenin yarısını talep etti.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde 3 yıldır süren mal paylaşımı davası 2018 yılında sonuçlandı. Mahkeme, Kalkavan'a 4 milyon 337 bin TL'yi 2015 yılından itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödemesini kararlaştırdı.

Metin Şentürk, 16 Mayıs 1966 İstanbul Fatih doğumludur. Şentürk'ün biyografisinin tamamına aşağıda haberimizden ulaşabilirsiniz.

Metin Şentürk kimdir? Kaç yaşında? Nereli, evli mi? Metin Şentürk kaç yaşında kör (görme engelli) oldu?