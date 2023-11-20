Metin Uca'nın cenaze töreninde gerginlik! Vatandaşlar imama tepki gösterdi

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybeden Metin Uca için öğle namazını müteakip Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazı başladığında tabutun musallaya yanlış konulduğu fark edilince imamın uyarısıyla tabutun yönü çevrildi.

İMAMA TEPKİ: SİZİ UYARDIK

Yeniden namaza durulacağı sırada ise avludaki bir vatandaş, "Hocam, Metin Bey camiye cenazesinin getirilmesini istemedi. Allah ve Resulüne savaş açan bir adamın cenaze namazı kılınmaz. Sizi defalarca kez uyardık" dedi.

Bunun üzerine gerginlik yaşandı. Törene katılanlar, şahsa tepki gösterdi. Şahıs bölgeden uzaklaştırıldı.

Namazın ardından Uca'nın cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.