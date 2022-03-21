Metodik ne demek, TDK'ya göre Metodik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Metodik ne demek? Metodik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi metodik kelimesi. Peki metodik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre metodik nedir, metodik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

METODİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Metodik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Metodik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre metodik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yöntemli

- Düzenli



METODİK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Yazdığı anıları metodik bir şekilde inceleyen bu kürsü oldu.

