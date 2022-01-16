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Metraj ne demek, TDK'ya göre Metraj kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Metraj kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Metraj ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Metraj nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Metraj kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Metraj ne demek, TDK'ya göre Metraj kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Metraj ne demek? Metraj TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi metraj kelimesi. Peki metraj ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre metraj nedir, metraj kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

METRAJ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Metraj kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Metraj kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre metraj kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Metre olarak uzunluk
- Metre ile ölçme

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