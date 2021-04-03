Metrelerce derinlikteki su kuyusuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Viranşehir ilçesine bağlı Aksa Mahallesi kırsalında meydana gelen olayda, Yabancı uyruklu Burahan Beeho (65) evinin önünde bulunan su kuyusundan su çekmek istedi. O sırada dengesini kaybeden yaşlı adam bir anda kuyuya düştü.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve dalgıç polis ekipleri geldi. Derinliği yaklaşık 20 metre olan su kuyusuna giren dalgıçlar 65 yaşındaki adamın cansız bedenini çıkarabildi.

Kuyuda boğularak ölen Burahan Beeho'nun cesedi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.