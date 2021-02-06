Metrelerce yükseklikten asansör boşluğuna düşen işçi yaşam mücadelesi veriyor!

Akhisar Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerindeki bir inşaatta meydana gelen olayda, Hasan Ö., 3 katlı binanın çatısında çalıştığı sırada asansör boşluğunun üzerindeki kalasa bastı. İddiaya göre bastığı kalas kırılınca metrelerce yükseklikten asansör boşluğundan aşağı düşen Hasan Ö. ağır şekilde yaralandı.

Mesai arkadaşları olayı görür görmez işçinin yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Hasan Ö.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesi’ne getirdi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Talihsiz gencin durumunun ağır olduğu olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi. Kaza sonrası hastaneye akın eden yakınları gencin durumunun ağır olduğunu öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı.