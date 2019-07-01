Metro AŞ Genel Müdürü Kasım Kutlu'dan istifa!
İBB, iştiraklerinden İstanbul Metro AŞ Genel Müdürü Kasım Kutlu, istifa ettiğini açıkladı.
Metro AŞ Genel Müdürü Kasım Kutlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, görevinden ayrıldığını belirtti. Kutlu, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve diğer belediye başkanlarına saygılarımı sunuyorum. Demokrasinin gelişimine, olgunluğuna katkıda bulunmak için Başkanlık Sisteminin ruhuna uygun bir profesyonellikle görevimden ayrılıyorum."
Etiketler : istifa, İBB, Kasım Kutlu
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