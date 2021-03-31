Metro market Ramazan kolisi (paketi) fiyatları 2021! Metro market Ramazan kolisi (paketi) içinde neler var? başlıkları şu sıralar internette çokça aratılan konulardan birisi haline geldi. Biz de Metro market tarafından hazırlanan 4 çeşit Ramazan kolilerini, ürün ve fiyatlarını haberimizde yer verdik.

Metro Market, 2021 Ramazan kolilerini internet sayfasından vatandaşlara duyurdu. 4 farklı paket seçeneğiyle Ramazan ayını karşılayan Metro market farklı ödeme seçenekleriyle Ramazan paketlerini vatandaşlarla buluşturuyor.

Ramazan erzak paketlerini kalite testlerinden geçirip ürün numunelerini laboratuvarlarda analiz ettikten sonra halkla buluşturan Metro market, toplu alımlarda sevkiyat hizmetiyle de vatandaşlara önemli ayrıcalıklar sunuyor.

METRO MARKET RAMAZAN KOLİSİ (PAKETİ) FİYATLARI 2021

Metro market Ramazan erzak paketlerini 4 farklı çeşidiyle internet sayfasından paylaştı.

PAKET 1

Toplam 13 çeşidi ve 10.19 kg net ağırlığıyla hazırlanan Paket 1, 300.000 stok adediyle KDV dahil 76,90 TL'den satışa sunuldu.

PAKET 2

Toplam 21 çeşidiyle ve 17.23 kg net ağırlığıyla bir diğer paket olan Paket 2 ise 250.000 stok adediyle KDV dahil 134,90 TL'den satışa çıktı.

PAKET 3

18.29 kg paket ağırlığıyla 22 çeşit ürünün 150.000 stoğuyla hazırlandığı Ramazan kolisi olan Paket 3, KDV dahil 181,90 TL'den satışa hazır hale getirildi.

PAKET 4

7 çeşit ürün ile bir mini paket özelliği taşıyan Paket 4 ise net ağırlığı 1.956 kg ağırlığıyla 43.000 paket olarak stoklandı. Fiyat olarak ise KDV dahil 76,90 TL'den görücüye çıktı.

METRO MARKET RAMAZAN KOLİSİ (PAKETİ) İÇİNDE NELER VAR?

İslam alemi için büyük önem arz eden mübarek Ramazan ayında 4 paket seçeneğini vatandaşlarla buluşturan Metro marketin ürün listesini saymakla bitmiyor. Hazırlanan paketlerin içeriğindeki ürünler şu şekilde sıralandı:

PAKET 1

Toplam 13 çeşidi olan Paket 1'in içinde;

1 Adet 1 Litre Aro Ayçiçek Yağı

1 Adet 830 gram Aro Domates Salçası

1 Adet 750 gram Aro İyotlu Sofra Tuzu

1 Adet 1 Kilo Aro Kırmızı Mercimek

1 Adet 1 Kilo Aro Nohut

1 Adet 1 Kilo Aro Pilavlık Pirinç

1 Adet 1 Kilo Torku Pilavlık Bulgur

1 Adet 500 gram Aro Bulgur Makarna

1 Adet 500 gram Aro Arpa Şehriye

1 Adet 1 Kilo Aro Un

1 Adet 200 gram Cem Sele Zeytin (351-380)

1 Adet 500 gram Sümer Rize Çay

1 Adet 1 Kilo Torku Toz Şeker

PAKET 2

1 Adet 2 Litre Aro Ayçiçek Yağı

1 Adet 830 gram Aro Domates Salçası

1 Adet 750 gram Aro İyotlu Sofra Tuzu

1 Adet 1 Kilo Tat Kırmızı Mercimek

1 Adet 1 Kilo Tat Nohut

1 Adet 2 Kilo Tat Pilavlık Pirinç

1 Adet 1 Kilo Tat Pilavlık Bulgur

1 Adet 500 gram Banetti Bulgur Makarna

1 Adet 500 gram Banetti Kalem Makarna

1 Adet 500 gram Banetti Arpa Şehriye

1 Adet 500 gram Banetti Tel Şehriye

1 Adet 2 Kilo Sinangil Un

1 Adet 500 gram Arbella İrmik

1 Adet 72 gram Bizim Çorba - Mercimek

1 Adet 51 gram Bizim Çorba - Şehriyeli Tavuk

1 Adet Cem Sele Zeytin (411 - 460)

1 Adet 180 gram Çokokrem Fındık Kreması

1 Adet 380 gram Tukaş Kayısı Reçeli

1 Adet 500 gram Sümer Filiz Çay

1 Adet 750 gram Torku Küp Şeker

2 Adet 1 Kilo Torku Toz Şeker

PAKET 3

2 Litre Komili Ayçiçeği Yağı

1 Adet 1 Litre Komili Ayçiçeği Yağı

1 Adet 1 Kilo Reis Kırmızı Mercimek

1 Adet 1 Kilo Reis Nohut

1 Adet 2 Kilo Reis Osmancık Pirinç

1 Adet 1 Kilo Torku Pilavlık Bulgur

1 Adet 500 Gram Filiz Burgu Makarna

1 Adet 500 Gram Filiz Kalem Makarna

1 Adet 500 Gram Filiz Arpa Şehriye

1 Adet 500 Gram Filiz Tel Şehriye

1 Adet 2 Kilo Söke Un

1 Adet 500 Gram Arbella İrmik

1 Adet 750 Gram Billur İyotlu Sofra Tuzu

2 Adet Bizim Çorba-Kremalı Tavuk

1 Adet 500 Gram Marmara Birlik Doğal Salamura Siyah Zeytin

1 Adet 180 Gram Çokokrem Fındık Kreması

1 Adet 280 Gram Tukaş Böğürtlen Reçeli

1 Adet 830 Gram Tukaş Domates Salçası

1 Adet 50 Gram Kuru Kahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi

1 Adet 500 Gram Ofçay Sevene Çay

1 Adet 750 Gram Torku Küp Şeker

2 Adet 1 Kilo Torku Toz Şeker

PAKET 4

1 Adet 500 gram Bahçıvan Süzme Peynir

1 Adet 420 gram Bahçıvan Dilimli Beyaz Peynir

1 Adet 400 gram Bahçıvan Tost Peyniri

1 Adet 190 gram Beşler Dana sucuk

1 Adet 55 gram Beşler Dilimli Macar Salam

1 Adet 200 gram Seğmen Sade Tahin Helva

1 Adet 200 gram Cem Yeşil Zeytin

Ramazan'da Metro Market'ten erzak siparişi vermek için aşağıdaki numaralardan iletişime geçebilirsiniz.