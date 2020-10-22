Metro Turizm'den taciz skandalına açıklama geldi!

Metro Turizm firmasına ait bir otobüste seyahat eden 17 yaşındaki bir genç kız, yan koltukta kendisini izleyerek mastürbasyon yapan muavini cep telefonuyla kayda aldı. Genç kız kayda aldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşırken, muavinden şikayetçi oldu.

METRO TURİZM'İN İLK OLAYI DEĞİL BU!

Geçtiğimiz yıllarda da cinsel taciz olaylarıyla birçok kez gündeme gelen Metro Turizm, 2016 yılında Muğla’dan İstanbul’a giden üniversite öğrencisi bir genç kız, uyuduğu esnada yanındaki turizm çalışanının cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

Yaşanan olayın ardından halkın tepkisini toplayan Metro Turizm, firma yetkilileri tarafından özür mesajı paylaşımında bulunmuştu. Yine 2017 yılında yayınlanan ve aynı firmada çalışan bir şoföre ait cinsel taciz görüntüleri sosyal medyada yayılmıştı.

Bu olayın ardından ise firma yetkilileri, “Görüntüler 2 ay önce bir yolcumuz tarafından kaydedilerek bize gönderildi. İzledikten sonra şoförün iş akdine son verdik” açıklamasında bulunmuştu.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR!

Görüntülerin sosyal medyada yayılması ardından, cinsel taciz içeren bu görüntülerle firma bir kez daha gündeme geldi. Sosyal medyada yayılan görüntülere halk yoğun tepki gösterdi. Görüntülere ait firmadan açıklama yapılması talep edilirken, yetkililer tarafından bir açıklama yapılmadı.

METRO TURİZMDEN TWİTTER KULLANICISINA YANIT GELDİ

Yaşanan olayın üzerine bir Twitter kullanıcısı videoyu paylaşarak Metro Turizm ile etkileşime girdi. Metro Turizmin geri dönüş yaptığı Twitter kullanıcısına gönderilen mesajda, " Videoda görülen kişi şirketimiz sigortalı çalışanı olmayıp, markamızın adı kullanılıp yapılmış bir paylaşımdır." şeklinde savundu.

Metro Turizm: " Bu olay hakkında yolcu tarafından şikayet edildiği gibi tarafımızca da şikayette bulunmuş ve konu hukuk birimimiz tarafından takibe alınmıştır. Şahsın ifadesi alınacak olup tutuklama kararı verilmesi hususu adli makamların yetkisindedir, hukuk birimimizce bu konuda talep de yapılmış olup özenle takip edilmektedir. Bu nedenle marka değerimizi zedeleyen şekilde yapmış olduğunuz bu paylaşımı kaldırmanızı rica ederiz" açıklamasında bulundu.