Metro turnikesinden atlayarak geçme heyecanı, canından etti! Boynu kırıldı, hayatını kaybetti!

Newyork'ta geçtiğimiz pazar günü, 28 yaşındaki Christopher De La Cruz, Queens, Forest Hills-71 Avenue tren istasyonunda turnike bariyerini atlayarak geçmek istedi. Genç adamın bu heyecanı onu canından etti. Aşmaya çalıştığı bariyerden atlamaya çalıştığı esnada dengesini kaybeden La Cruz, boynunu kırması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

DENGESİNİ KAYBETTİ YİNE DE VAZGEÇMEDİ

Bariyeri aşmaya çalışan adam önce dengesini kaybetti, daha sonra önünde bulunan üç turnikeden de aynı şekilde geçmeye çalışınca, boynunu kırarak orada can verdi. Polis olaya ilişkin detayları incelemeye devam ediyor.