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Metro yılbaşı sepeti içinde neler var? Fiyatı ne kadar, kaç TL 2022? Metro yılbaşı sepeti 2022

Yılbaşı gecesi alışverişi yapmak isteyen kişiler en uygun yılbaşı sepetinin nerede olduğunu araştırıyor. Metro marketin yılbaşı sepeti de çokça aratılanlar arasında yer alıyor. Peki, Metro yılbaşı sepeti içinde neler var? Fiyatı ne kadar, kaç TL 2022? İşte Metro yılbaşı sepeti 2022...

Metro yılbaşı sepeti içinde neler var? Fiyatı ne kadar, kaç TL 2022? Metro yılbaşı sepeti 2022

Yılbaşı gecesini evde geçirecek olan kişiler şimdiden hazırlıklara başladı. Yılbaşı coşkusunu evinde ailesiyle ve sevdikleriyle geçirecek vatandaşlar bu güzel gece için nereden alışveriş yapacaklarını araştırıyorlar. Bu alışveriş listesinin içerisinde yılbaşı sepetleri de bulunuyor. En hesaplı ve içeriği dolu dolu olan yılbaşı sepetini araştıran kişiler Metro marketin yılbaşını için hazırladığı sepeti de merak ediyor. Bu bağlamda, Metro yılbaşı sepeti içinde neler var? Fiyatı ne kadar, kaç TL 2022? İşte Metro yılbaşı sepeti 2022...

Metro yılbaşı sepeti içinde neler var? Fiyatı ne kadar, kaç TL 2022? Metro yılbaşı sepeti 2022

2022 METRO YILBAŞI SEPETİ

Metro 2022 senesi yılbaşı kutlamaları için yılbaşı sepeti yerine paketi hazırladı. Pakette de sepete benzer şekilde içerikler bulunuyor.

Paketin içerisinde içeceklerden çikolatalara, cipslerden Türk kahvesine birçok farklı tür ürün yer alıyor.

Paket içeriğinin tamamı aşağıdaki görselde yer almaktadır.

Metro yılbaşı sepeti içinde neler var? Fiyatı ne kadar, kaç TL 2022? Metro yılbaşı sepeti 2022

 

Oğuz Büber
Trend Haberler Editörü
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