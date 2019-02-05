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  3. Metrobüs durağında astronot adam görenleri şok etti

Metrobüs durağında astronot adam görenleri şok etti

İstanbul'da metrobüs durağında astronot kıyafetiyle bekleyen vatandaş görenleri şaşırttı. Vatandaşlar o anı cep telefonlarıyla kaydetti.

Metrobüs durağında astronot adam görenleri şok etti

İstanbul'da Uzunçayır metrobüs durağında metrobüsün gelmesini bekleyen astronot kıyafetli bir vatandaş görenleri şaşırttı.

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Metrobüste yolculuk yapan bazı vatandaşlar da o anı cep telefonları ile kaydetti. Astronot kıyafetini neden giydiği bilinmeyen vatandaş Zincirlikuyu yönüne giden metrobüse bindi.

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