Metrobüs durağında astronot adam görenleri şok etti
İstanbul'da metrobüs durağında astronot kıyafetiyle bekleyen vatandaş görenleri şaşırttı. Vatandaşlar o anı cep telefonlarıyla kaydetti.
İstanbul'da Uzunçayır metrobüs durağında metrobüsün gelmesini bekleyen astronot kıyafetli bir vatandaş görenleri şaşırttı.
Metrobüste yolculuk yapan bazı vatandaşlar da o anı cep telefonları ile kaydetti. Astronot kıyafetini neden giydiği bilinmeyen vatandaş Zincirlikuyu yönüne giden metrobüse bindi.
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