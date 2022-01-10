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  3. Metrodaki bıçaklı saldırgan, polisten şikayetçi oldu! "Beni dövdü"

Metrodaki bıçaklı saldırgan, polisten şikayetçi oldu! "Beni dövdü"

Geçtiğimiz kasım ayında metroda bir kadına elinde bıçağı ile hakaretler savurup tehdit eden Emrah Yılmaz, kendisini adliyeye götüren kadın polis hakkında şikayette bulundu. Polis tarafından darp edildiğini ileri süren Yılmaz, "Beni dövdü, kafamı duvarlara vurdu" dedi.

Metrodaki bıçaklı saldırgan, polisten şikayetçi oldu! "Beni dövdü"

İstanbul Kadıköy- Tavşantepe metrosunda, bir kadına elinde bıçağı ile tehdit ve küfürler savuran saldırgan Emrah Yılmaz, sevk edildiği adliyede kadın polis tarafından darbe aldığını iddia ederek, şikayette bulundu. Polisin, kafasını duvara vurarak kendisini dövdüğünü ileri süren Yılmaz'ın şikayeti, sosyal medya kullanıcılarını çileden çıkardı.

Metrodaki bıçaklı saldırgan, polisten şikayetçi oldu! Beni dövdü

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Saldırgan Yılmaz'ın şikayeti üzerine, savcılık adliye girişindeki kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelemeler sonucu iddia edilen eylemin gerçekleşmediği kanıtlanırken, 'Kasten yaralama' suçundan başlatılan soruşturmaya takipsizlik kararı verildi.

Metrodaki bıçaklı saldırgan, polisten şikayetçi oldu! Beni dövdü

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz akşam İstanbul Kadıköy- Tavşantepe metrosunda Emrah Yılmaz isimli saldırgan, genç bir kadına elinde bıçağıyla ani tepkiler vermiş, ardından ağza alınmayacak küfür ve tehditlerle olay yerinden uzaklaşmıştı. Yaşanan korku dolu anlar kameraya kaydedilip sosyal medyada yaygın hale getirilince, polis ekipleri harekete geçmiş, saldıran Yılmaz'ı Maltepe Zümrütevler Mahallesi'ndeki evinden gece yarısı saatlerinde almıştı. 

Metrodaki bıçaklı saldırgan, polisten şikayetçi oldu! Beni dövdü

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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