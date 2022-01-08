Metrukât ne demek, TDK'ya göre Metrukât kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Metrukât ne demek? Metrukât TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi metrukât kelimesi. Peki metrukât ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre metrukât nedir, metrukât kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

METRUKÂT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Metrukât kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Metrukât kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre metrukât kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ölen birinin bıraktığı şeyler

