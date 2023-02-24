Mevlan Adili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mevlan Adili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mevlan Adili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mevlan Adili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mevlan Adili 30 Mart 1994 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kuzey Makedonya,Arnavutluk uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mevlan Adili Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mevlan Adili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bylis futbol takımında oynamaktadır. FK Bylis takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mevlan Adili'nin FK Bylis ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mevlan Adili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mevlan Adili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mevlan Adili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mevlan Adili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2015 yılında Shkendija

7 Temmuz 2015 yılında FC Shkupi

16 Ocak 2017 yılında UTA BD

1 Ocak 2018 yılında Shkendija

15 Ocak 2019 yılında Zalgiris

1 Temmuz 2019 yılında FC Shkupi

1 Ocak 2020 yılında KF Vllaznia

2 Ağustos 2022 yılında SKA Khabarovsk

26 Ocak 2023 yılında FK Bylis

Mevlan Adili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mevlan Adili şuan FK Bylis takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Beshiktash Cair

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.