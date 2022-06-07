Mevlana İdris Zengin kimdir? Nereli, kaç yaşında? Neden öldü? Mevlana İdris Zengin şiirleri

Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin, 7 Haziran 2022 tarihinde hayata veda etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da taziye mesajında bulunduğu isim için Mevlana İdris Zengin kimdir? Nereli, kaç yaşında? Mevlana İdris Zengin neden öldü? soru başlıkları merak konusu oldu. Haberimizde Mevlana İdris Zengin'in biyografisine yer verdik.

MEVLANA İDRİS ZENGİN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MEVLANA İDRİS ZENGİN NEDEN ÖLDÜ?

Mevlana İdris Zengin, 1966 yılında Kahramanmaraş, Andırın'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayarak, 1989 yılında mezun oldu.

İkindiyazıları, Diriliş, Dergâh, Albatros, Geniş Zamanlar ve Gerçek Hayat gibi birçok dergi ve gazetede, şiir, hikâye ve denemeleri yayımlandı.

Yazar ve şair olan Mevlana İdris Zengin, aynı zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesai arkadaşıdır.

Yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından ameliyat geçiren ve bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan Zengin'in vefatını, kardeşi yazar Salih Zengin sosyal medya hesabından duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajında, "Bugün vefat haberini teessürle öğrendiğim mesai arkadaşım, değerli yazar ve şair Mevlana İdris Zengin kardeşimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim taksiratını hasenata tebdil eylesin, ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun, mekânı cennet olsun…" ifadelerine yer verdi.

MEVLANA İDRİS ZENGİN ŞİİRLERİ

ELLERİMİZİN BÜYÜK BOŞLUĞU

Çok unuttuk hatırlamak istiyoruz

Başımızın okşanmasını, gözyaşımızın silinmesini, kolumuza girilmesini istiyoruz

Yağmurunu ve meleklerini yeniden istiyoruz

Rüzgârın sesini, ırmağın sesini,

Dağların dağ, denizlerin deniz, kadınların kadın, çocukların çocuk

Erkeklerin erkek, ekmeğin ekmek, nanenin nane olduğu bir dünyayı yeniden isterken

Seni istiyoruz aslında Bunu söyleyemiyoruz

Mevlana İdris Zengin

İNANDIR BENİ DÜNYA

İnandır beni dünya

İnandır yaşadıklarıma

Güçlüydüm

Uzaklardan gelir uzaklara gider sonbaharlara şaşırmazdım

Yüzümün gizli yerlerine ansızın binlerce resmiyle yağan bir harf

Bir harf vurdu beni dünya

İncecik bir çınar yaprağı düştü üstüme sarsıldı kalbim

Toprağa yağmur düşüyordu ah nasıl düşüyordu

Bir harf durmadan durmadan üşüyordu

Uzaklardan gelir uzaklara giderdim artık yıkıldım

Ben bu yıkılışı yağmurlardan öğrendim

Akşamı önüme bırakıp giden adam haklıydı

Kentler ayrıntıydı haritalar ayrıntıydı

İçinde tükendiğim şu hain hayatta

Herkesin yalnızlığı duvarda asılıydı

Nasıl söylesem dünya nereye bakıp söylesem

Çekinerek yaşadığım yılları her akşam

Çekinmeden ateşe attığımı nasıl söylesem

Ben sana emanetim bırakma beni

Dağıtma yüzümün menekşelerini

Bu şarkıyı yalnız bitirmek istemiyorum bunu nasıl söylesem

O harf yanlış denizlerde boğulurken

Ben doğru bir kelime olamam

İnandır beni dünya

Yıllar geçti ve birşey kaybetmedim hayretimden

Herkes bir saat alsa da çoğalmaz zaman

Ve ben bazı şeyleri açıklayamam

Yetmezken birimizin açtığı boşlukta yalnız kalmaya

Neden kapansın göğsümde taşıdığım bu güzel yara

Kader kimi seçerse kaptan o olsun

Ben hangi pazartesiyi beklediğimi bilmiyorum

Mevlâna İdris Zengin

DENİZDEN TOPLANAN UMUT

Ey benim

Mavi soluklarıyla saçlarımı dağıtan

Küçük karanfilim

Gidiyorum

Öyle başını yana çevirip

Ağlama

Şarkı söyleyen kuşlarla

Acıları tanımayan renklerden geçip

Ellerimde

Sabah denizden topladığım bir demet çiçekle

Dönerim belki

Mevlâna İdris Zengin

TARİH BİTTİ

Sana bakmak toprağa bakmak kadar güzeldi

Sert şarkılar vardı yanaklarında

Sabahın sisini dalgın atlara yükledim

Senin şehrine vardım saçlarını aradım boşuna

Sen yoktun bir şey yoktu

Bütün dillerde yalan söyledim sana inanmak için

Sen gittin tarih bitti milat neyi açıklayabilir

Sana bakmak toprağa bakmak kadar güzeldi

Ne vardı bir de bahçeler vardı

Bahçeye resimler düşmeye devam ediyor

Kimi eski bir denize çizilmiş

Kimi her yanı haziran bir trene

Kimi bir kelimeye

Bir resimde isa akşama bakıyor

Bir resimde tarihçiler eliboş dönüyor kadınların verdiği sözlerden

Bir resimde yüzlerce anahtar var hiç kapı yok

Bir resimde telefon çalıyor açıyoruz ve yağmur

Islanıyor zaman

Bir resimde yedi kişiyiz aramızda en güzel ölüm gülümsüyor

Çiçektik çok

Hatırlar mısın

Hatırlarsın

Geçtik dünyanın arasından

Geçtik bu küçük omuzlarımızla

Maviler giymiş ağlayan meleklere

Tarifsiz kadınlara

Düşmüş bayraklara gecikerek

Geçtik dünyadan bağışla bizi

Yaptıklarımız için

Yapmadıklarımız için

Elimizi

Dilimizi

Tanrım

Bağışla bizi

Kimsenin olmayan bir yoldan geçerken

Kimsenin olmayan bir resmini gördüm hayatın

Büyük dalgınlar vardı

Cevapsızlar

Hiç deniz görmeyenler

Kimseye bir şey sormayanlar vardı

Kaybedenler

Hayatın büyük ırmağında

Vardı ve akıyordu

Sonra kimse kalmadı

Hiç kimse

Bağırmak için

Yalvarmak için

Çünkü herkes gitti

Çünkü herkes gider

Geceler var bir de iyi geceler

İyi geceler bayım hiç yittiniz mi

En az bir defa yitmeli insan

Nasıl geçti yıllar telefon beklerken mi

Şarkılar bitti şarkılar bitti

Bir şey söylemedin kadınlar için

Devrimler için bir şey söylemedin

Yıldızlar için

İyi geceler bayım

Yine birisi ağlamış bak yeryüzü ıslak.

İçinde yalan olmayan bir cümle söyle bana

İçinde amerika olmayan bir cümle söyle

İçinde zulüm olmayan bir cümle

İhtiyacım var buna

Çok hırpalandım zeytin ağacı

Çok hırpalandım sevgilim

Bu vakitsiz değişen haritalardan

Kederli göklerden mübarek çocuklardan kapanmış çiçeklerden

Geldi geçiyor dünya

Elimi tut

Bir cümle söyle

İçinde yalan olmayan bir cümle

Göklere bakma anında dünyadan çıkma anında

Söyleyip kaybolayım söyleyip varolayım

Bir cümle bir cümle bir cümle

Lailaheillallah

Mevlâna İdris Zengin

BEN BİR ÇOCUĞUM

Ben bir çocuğum gözlerim mavi

Gökyüzüyle kardeşim

Biliyor musunuz

Üzülünce ağlarım

Gökten de yağmur yağar

Ne sanıyorsunuz

Mevlâna İdris Zengin

KUŞ RENKLİ ÇOCUKLUĞUM

Dinle Gambito söyleyeceklerim var

Kalmadı artık

Dağlara yaslandığımız akşamlar

Babamızın dönmesini beklerken

İşaretlediğimiz zamanlar

Kalmadı kalmadı

Pencereden bizi gözetleyen ağaçlar

Şimdi saklanmıştır bütün kapılar Gambito

Üşüyoruz kimseler aldırmıyor

Ellerimiz sevgili ellerimiz

Onlar bile yabancı

Hey Gambito biz kimiz

Seni alıp giden

Beni alıp giden

Kim böyle her akşam

Mevlâna İdris Zengin

BENİ YANLIŞSIZ SAKLA

Saate baktım yirmibeş yaşındayım

Geç kalmadım tanrım yeniden inanmaya

Aşka geç kalmadım

Ardında yıkık şehirler ve leylaklar bırakan

Bir cümle dudaklarımı geçip beni ihlâl etti

Saate baktım müthiş bir yenilme vaktindeyim

Sevgilim

Ben nerede yağmur yağarsa orada şemsiye kırmanın kitabıyım

Ve en güzel cümlen sensin

Saate baktım buzlar ve çiçekler arasındayım

Gömleğim asyaya düşerken

Beni yanlışsız sakla bu son görünüşüm

Mevlâna İdris Zengin