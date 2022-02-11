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Mevsuf ne demek, TDK'ya göre Mevsuf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mevsuf kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mevsuf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mevsuf nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mevsuf kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mevsuf ne demek, TDK'ya göre Mevsuf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mevsuf ne demek? Mevsuf TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mevsuf kelimesi. Peki mevsuf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mevsuf nedir, mevsuf kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MEVSUF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mevsuf kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mevsuf kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mevsuf kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Nitelenmiş, nitelikleriyle belirlenmiş
- Sıfat tamlamasında tamlanan

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