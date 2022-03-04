Mevsuk ne demek, TDK'ya göre Mevsuk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mevsuk ne demek? Mevsuk TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mevsuk kelimesi. Peki mevsuk ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mevsuk nedir, mevsuk kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MEVSUK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mevsuk kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mevsuk kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mevsuk kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Belgeye dayanan, doğru, doğruluğuna güvenilen, sağlam

