Mevt ne demek, TDK'ya göre Mevt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mevt ne demek? Mevt TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mevt kelimesi. Peki mevt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mevt nedir, mevt kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MEVT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mevt kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mevt kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mevt kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ölüm



MEVT KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- basübadelmevt

