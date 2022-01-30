Mevt ne demek, TDK'ya göre Mevt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Cam ustasından kameralara yansıyan mükemmel kareler!BT İş Analisti Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıAşı karşıtları protesto için sokağa döküldü, Kanada Başbakanı ve ailesi saklanıyor!The Voice programına katılan Türk yarışmacı jürüiden tam puan aldı...Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon’da “Toplu Açılış Töreni”nde konuştu!Efektif Döviz ne demek, TDK'ya göre Efektif Döviz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kartal'da atıl durumda bekleyen gemi parçalara ayrılıyor...Vatandaş sokakta hizmet beklerken Ekrem İmamoğlu İngiltere Büyükelçisi ile havadan sudan konuşmuş! "Balığın lezzeti..."Bilişim Sistemleri Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Mevt ne demek, TDK'ya göre Mevt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mevt ne demek, TDK'ya göre Mevt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mevt kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mevt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mevt nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mevt kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mevt ne demek, TDK'ya göre Mevt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mevt ne demek? Mevt TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mevt kelimesi. Peki mevt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mevt nedir, mevt kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MEVT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mevt kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mevt kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mevt kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ölüm

MEVT KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- basübadelmevt

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT