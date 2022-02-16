Mevta ne demek, TDK'ya göre Mevta kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mevta ne demek? Mevta TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mevta kelimesi. Peki mevta ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mevta nedir, mevta kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MEVTA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mevta kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mevta kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mevta kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ölü, ölmüş kimse



MEVTA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kimi mevtasına kefen biçmiyor / Kimi helal rızkı yiyip içmiyor.

