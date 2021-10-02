Mevzuat ne demek, TDK'ya göre Mevzuat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mevzuat ne demek? Mevzuat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mevzuat kelimesi. Peki mevzuat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mevzuat nedir, mevzuat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Mevzuat kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Mevzuat kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MEVZUAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mevzuat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mevzuat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mevzuat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb.nin bütünü

- Sandık, çuval, teneke gibi içine ticaret malı konulan koyacaklar



MEVZUAT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Mahkemenin hangi süre içinde başlaması gerektiğine dair bir kayıt da yoktu mevzuatta.

