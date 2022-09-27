Mevzular Açık Mikrofon'da Ahmet Davutoğlu'ndan hadsizlik fırtınası! Eski mesai arkadaşı Binali Yıldırım hakkında söyledikleri ağızları açık bıraktı!

Youtube'de yayınlanan Babala TV'nin Mevzular Açık Mikrofon isimli programı bu hafta beşinci bölümünün fragramanını yayınladı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun konuk olduğu programda basın ve diğer konuklar da yer aldı. İzleyicinin sorularını yanıtlamak için koltuğa oturan Davutoğlu, Binali Yıldırım hakkında hadsiz açıklamalarda bulundu.

"DÜŞÜK PROFİL"

Bir konuğun Davutoğlu'na "Siz kendinizi güçlü başbakan, Binali Yıldırım'ı ise güçsüz başbakan olarak görüyor musunuz?" şeklindeki soru Gelecek Partisi lideri tarafından "Ben yüksek profilli bir başbakanım, Binali Yıldırım düşük profilli bir başbakan" ifadeleriyle yanıt buldu.

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Davutoğlu'nun eski mesai arkadaşı Binali Yıldırım hakkında çarpıcı açıklamalara yer vermesi sosyal medyanın gündemine otururken, programda kendisine yöneltilen zor sorular karşısında gergin yanıtlar verdiği görüldü.