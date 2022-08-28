Mevzular Açık Mikrofon'da Muharrem İnce'yi, inceden inceden yedi bitirdiler! "Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın demiştiniz..."

Youtube'de yayınlanan Babala TV'nin Mevzular Açık Mikrofon isimli programı bu hafta üçüncü bölümünü gerçekleştirdi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin konuk olduğu programda basın ve diğer konuklar da yer aldı. İzleyicinin sorularını yanıtlamak için koltuğa oturan İnce'ye, bir izleyicinin "Selahattin Demirtaş" sorusu programa damga vurdu.

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ SERBEST BIRAKILSIN DEMİŞTİNİZ..."

Geçtiğimiz hafta Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sorulara kaçamak yanıt vermesi ve mütemadiyen "Hekimlik" yıllarından bahsetmesi sosyal medyanın gündemine oturmuştu. HDP'li Gergerlioğlu'nun bu tutumuna atıfta bulunan İnce, "Bundan yıllar önce" diyerek konuşmaya başlarken, salonda kahkahalar koptu.

Eğlenceli başlayan programın devamına bir izleyicinin İnce'ye yönelttiği "Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın demiştiniz, PKK terör örgütüne üye olan olan bir insanın serbest bırakılması sizin partinizin de adı olan "Memleket" ismine yakışıyor mu?" şeklinde yönelttiği soru damga vurdu.

Henüz yanıtların açıklanmadığı program şimdiden meraklısı tarafından heyecanla beklenmeye başladı.