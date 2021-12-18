Mevzun ne demek, TDK'ya göre Mevzun kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mevzun ne demek? Mevzun TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mevzun kelimesi. Peki mevzun ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mevzun nedir, mevzun kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MEVZUN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mevzun kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mevzun kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mevzun kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Biçimli, düzgün, oranlı, uyumlu

- Ölçülü



MEVZUN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Mevzun vücut.

- Olsa olsa mevzun cümlelerden mürekkep bir parçayı iyi kıraat etmiş olur.

