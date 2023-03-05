Meydan muharebesi gibi kavga: 6 yaralı

Iğdır’da iki grup arasında çıkan ve sandalye, taş, sopa ile bıçakların kullanıldığı meydan muharebesi gibi kavgada 6 kişi yaralandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Meydan muharebesi gibi kavga: 6 yaralı

Kavga, dün saat 18:00 sıralarında Halfeli Caddesi üzerinde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceden aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup cadde üzerinde karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyünce birden kavga başladı.

Meydan muharebesi gibi kavga: 6 yaralı

6 KİŞİ YARALANDI

Kavgaya tarafların akrabalarını çağırmasıyla meydan muharebesini aratmayan bir görüntü çıktı. İki grup ellerine geçen sandalye, taş, sopa ve bıçaklar ile birbirlerine saldırdı. Kısa sürede büyüyen kavgada edilen bilgiye göre 6 kişi yaralandı. Polislerin gelmesi ile kavga güçlükle sona ererken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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