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Meyhane Pilavı ne demek, TDK'ya göre Meyhane Pilavı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Meyhane Pilavı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Meyhane Pilavı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Meyhane Pilavı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Meyhane Pilavı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Meyhane Pilavı ne demek, TDK'ya göre Meyhane Pilavı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Meyhane pilavı ne demek? Meyhane pilavı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi meyhane pilavı kelimesi. Peki meyhane pilavı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre meyhane pilavı nedir, meyhane pilavı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MEYHANE PİLAVI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Meyhane pilavı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre meyhane pilavı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kıyma, soğan, biber ve domates kullanılarak bulgurdan yapılan bir pilav türü
- Meyhane havasına özgü ve mezelik niteliğinde olan pilav

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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