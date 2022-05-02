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Meyve ve sebze fiyatları düşecek mi? Ünlü isim açıkladı!

Artan meyve ve sebze fiyatlarının düşüp düşmeyeceği vatandaş tarafından merak konusu oldu. Ünlü isim konuya dair açıklamalarda bulundu.

Meyve ve sebze fiyatları düşecek mi? Ünlü isim açıkladı!

Nisan ayında elma 5.5 kat, salatalık 5 kat, kabak 3.8 kat, karnabahar ve pırasa 3.7 kat, yeşil mercimek 3.5 kat, patlıcan ve nohut 3.4 kat, kırmızı mercimek, kuru fasulye ve kuru incir ise 3.3 kat fazlaya tüketiciye satıldı. Dalında 2 lira olan elma markette 11 liraya, 3.2 lira olan salatalık 16.10 liraya, 3.80 lira olan kabak 14.20 liraya, 3.10 lira olan karnabahar 11.60 liraya çıktı. 1 litre süt ise üreticiden 5.4 liraya alınıp markette 14.1 liraya satıldı.

Meyve ve sebze fiyatları düşecek mi? Ünlü isim açıkladı!

YILLIK ARTIŞ YÜZDE YETMİŞİ BULDU

Son zamanlarda meyve ve sebzelerde artış gündem olmaya devam ediyor. Bu artışlar enflasyona da yol açıyor. TÜİK’e göre gıda fiyatlarında yıllık artış yüzde 70’i aşıyor. TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar konuya dair önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, “Bazı ürünlerde arz azlığı yaşanıyor. Gübre fiyatları nisanda, marta göre düştü ama yıllık artış yüzde 200’ü geçti. Mazot maliyeti yükseldi. Besi yemi önceki aya göre yüzde 5.6 arttı. Süt yem paritesi 1’in altında yani 0.87. Üretici 1 kilo süt satarak 1 kilo yem alamıyor” ifadelerini kullandı.

Meyve ve sebze fiyatları düşecek mi? Ünlü isim açıkladı!

TÜKETİCİYE GÜZEL HABER

Havaların ısınmasıyla birlikte tarla ürünlerinin piyasaya arzının artması önümüzdeki dönem tüketici fiyatlarına olumlu yansıması bekleniyor.

Meyve ve sebze fiyatları düşecek mi? Ünlü isim açıkladı!

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