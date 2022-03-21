Meyyit ne demek, TDK'ya göre Meyyit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Meyyit ne demek? Meyyit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi meyyit kelimesi. Peki meyyit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre meyyit nedir, meyyit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MEYYİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Meyyit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Meyyit kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre meyyit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ölü



MEYYİT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Gözyaşı ile meyyitimi yusunlar / Yâr elinden şehit olan bu diye

