Mezack Afriyie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mezack Afriyie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mezack Afriyie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mezack Afriyie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mezack Afriyie 20 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mezack Afriyie Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alpha sports Management Ltd. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Berekum Chelsea FC futbol takımında oynamaktadır. Berekum Chelsea FC takımına - tarihinde katılmıştır. Mezack Afriyie'nin Berekum Chelsea FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mezack Afriyie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mezack Afriyie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mezack Afriyie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mezack Afriyie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mezack Afriyie şuan Berekum Chelsea FC takımında oynamakta ve 57 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.