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  3. Mezar taşlarında yeni dönem: Karekodlarla ölen kişinin fotoğrafları, özgeçmişi, dua ve şiirler görülebiliyor

Mezar taşlarında yeni dönem: Karekodlarla ölen kişinin fotoğrafları, özgeçmişi, dua ve şiirler görülebiliyor

Hayatımızın bir çok alanında karşımıza çıkan karekod sistemi mezarlıklarda da yerini aldı. Mezar taşlarına işlenen kodlar sayesinde ölen kişinin fotoğrafı, özgeçmişi ve isteğe bağlı olarak şiir, dua gibi yazı ve görsellere ulaşım sağlanıyor.

Mezar taşlarında yeni dönem: Karekodlarla ölen kişinin fotoğrafları, özgeçmişi, dua ve şiirler görülebiliyor

Hayatımızın birçok alanında kendisine yer bulan karekodlar şimdi de mezarlıklarda karşımıza çıkıyor. Akıllı telefonlara okutulan bu kodlar sayesinde ölen kişinin özgeçmiş ve fotoğraflarının yanı sıra şiir ve dua gibi metinlere de ulaşım sağlanabiliyor. 

KAREKODLU MEZAR TAŞI SİPARİŞLERİNE YETİŞEMİYOR

Antalya'daki bir kabir bakım ve mezar yapımı firmasının sahibi olan Mehmet Çetin, 5 yıl önce müşterilerine sunduğu karekodlu mezar taşı hizmetini yeniden başlattı.

Kabir ziyaretinde teknolojinin imkanlarını kullanarak yakınlarının akıllı telefondan vefat eden kişinin güzel anılarını izleyip, yeniden hatırlamasını sağlayan 'karekodlu mezar' talebinde artış yaşandığını belirten Çetin, son günlerde siparişlere yetişemiyor.

Mezar taşlarında yeni dönem: Karekodlarla ölen kişinin fotoğrafları, özgeçmişi, dua ve şiirler görülebiliyor

ÖZGEÇMİŞ, SOYAĞACI, FOTOĞRAF, VIDEO...

Mezar taşına yerleştirilen karekod sistemi, cep telefonuyla tarama yapıldıktan birkaç saniye sonra vefat eden kişinin kişisel bilgilerini ekrana taşıyor. Mezarı ziyaret edenler karekod sistemiyle yakınının öz geçmişi, soyağacı, fotoğrafları, video görüntülerini kolaylıkla cep telefonundan izleyip, hatıralarını canlandırıyor.

İsteğe göre karekod sistemindeki kişisel sayfada dualar de yer alıyor. Vefat eden kişinin yakınının paylaşmak istediği bilgilere, telefonunda karekod uygulaması bulunan herkes ulaşabiliyor.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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