Mezarlıkta çekilen klibe hapis cezası!

İstanbul Üsküdar ilçesindeki Karacaahmet Mezarlığı'nda 4 Nisan'da bazı mezarların üzerinde yürüyerek klip çeken Batu Belen ve Utku Ş. hakkında yürütülen davada karara varıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda şüpheliler Batu Belen ve Utku Ş., hakkında, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan hazırlanan dosyada, şahısların olay yerinde çekmiş oldukları video klip kaydını sosyal medya aracılığıyla paylaşarak halkın dini değerlerini aşağıladığı belirtildi.

FARKLI GİYİM TARSZIYLA ÜRKÜTTÜ

Dava dosyası kapsamında alınan bilirkişi raporunda videoda görünen kişinin kırmızı ruj ve koyu tonlarda makyaj yaptığı, boynunda birçok kolyeden oluşan aksesuarlar bulunduğu, ayağında siyah platform topuklu çizmesi ile ürkütücü görünüme sahip şahıs yerde bulunan eski bir mezar taşlarının üzerinde yürüdüğü görünmekte olan şüphelilerinde ifadelerine yer verildi.

1.5 YIL HAPİS KARARI KABUL EDİLDİ

Verilen kararda iki şüphelinin de "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. Dosyanın gönderildiği İstanbul Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti. Şahısların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.