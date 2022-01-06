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Mezbele ne demek, TDK'ya göre Mezbele kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mezbele kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mezbele ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mezbele nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mezbele kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mezbele ne demek, TDK'ya göre Mezbele kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mezbele ne demek? Mezbele TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mezbele kelimesi. Peki mezbele ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mezbele nedir, mezbele kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MEZBELE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mezbele kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mezbele kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mezbele kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çöplük
- Aşağılık ve kötü durum

MEZBELE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Köyün mezbelesinde, köpek enikleriyle insan yavruları birbirine karışmış, oynaşıyorlar.

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