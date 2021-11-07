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Mezkûr ne demek, TDK'ya göre Mezkûr kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mezkûr kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mezkûr ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mezkûr nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mezkûr kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mezkûr ne demek, TDK'ya göre Mezkûr kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mezkûr ne demek? Mezkûr TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mezkûr kelimesi. Peki mezkûr ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mezkûr nedir, mezkûr kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MEZKÛR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mezkûr kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mezkûr kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mezkûr kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Adı geçen, anılan, sözü edilen, zikredilen, zikrolunan

MEZKÛR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Mezkûr evi de kiraya vermiştim.

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