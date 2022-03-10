Mezosefal ne demek, TDK'ya göre Mezosefal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mezosefal ne demek? Mezosefal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mezosefal kelimesi. Peki mezosefal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mezosefal nedir, mezosefal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MEZOSEFAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mezosefal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mezosefal kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre mezosefal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Alnının ve kafatasının en geniş yerleri arasındaki oran orta derecede olan (kimse)

