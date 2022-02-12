Mezosfer ne demek, TDK'ya göre Mezosfer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mezosfer ne demek? Mezosfer TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mezosfer kelimesi. Peki mezosfer ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mezosfer nedir, mezosfer kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MEZOSFER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mezosfer kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mezosfer kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre mezosfer kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Orta yuvar

