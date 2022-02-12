Kümbetsi ne demek, TDK'ya göre Kümbetsi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Dekoratif El Sanatları Üretim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıMezosfer ne demek, TDK'ya göre Mezosfer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Cast direktörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıMıgır ne demek, TDK'ya göre Mıgır kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ticaret Sekreteri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSkavut ne demek, TDK'ya göre Skavut kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Patpat ne demek, TDK'ya göre Patpat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İdari Destek Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıKalker ne demek, TDK'ya göre Kalker kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Mezosfer ne demek, TDK'ya göre Mezosfer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mezosfer ne demek, TDK'ya göre Mezosfer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mezosfer kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mezosfer ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mezosfer nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mezosfer kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mezosfer ne demek, TDK'ya göre Mezosfer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mezosfer ne demek? Mezosfer TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mezosfer kelimesi. Peki mezosfer ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mezosfer nedir, mezosfer kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MEZOSFER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mezosfer kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mezosfer kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre mezosfer kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Orta yuvar

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT