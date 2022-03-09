Mezru ne demek, TDK'ya göre Mezru kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mezru ne demek? Mezru TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mezru kelimesi. Peki mezru ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mezru nedir, mezru kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MEZRU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mezru kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mezru kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mezru kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ekilmiş, ekili

