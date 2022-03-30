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Mezun isminin anlamı nedir, Mezun ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Mezun isminin anlamı; Bir okuldan diploma almış olarak bilinmektedir. Bu içeriğimizde Mezun isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Mezun isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Mezun isminin anlamı nedir, Mezun ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Mezun isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Mezun ismi ne demek, Mezun ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Mezun isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Mezun İsminin anlamı nedir? TDK Mezun anlamı:

Mezun isminin anlamı, Türk dil kurumunda  iki farklı şekilde tanımlanmıştır.

1TDK İzinli, izin almış.
2TDK Bir okuldan diploma almış.

Mezun İsmi Kuranda geçiyor mu?

Mezun ismi Kur'an-ı kerimde geçmemektedir.

Mezun isminin kökeni:

Mezun ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 3 kişi tarafından kullanılmaktadır.

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Mezun isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Mezun isminin rengi:

Lacivert

Mezun ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Mezun isminin Harf Analizi Nedir ?

Mezun ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

E : İletişim, duygusal karışık

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

N : Sağduyulu, utangaç

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Mezun isminin Numerolojisi Kaçtır?

Mezun ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

M : 16

E : 6

Z : 29

U : 25

N : 17

= 93 – Mezun İsminin Numeroloji Toplamı 93’dir.

Mezun isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Mezun ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Mezun isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

M: 4   E: 5   Z: 8   U: 3   N: 5 = 25

2 5 = 7 Kader sayısıdır

Mezun isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve  insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

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