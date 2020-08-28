Ön lisans ve ya meslekyüksek okulu mezunu yüzlerce aday, lisans programlarına yerleşebilmek için 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) katılım sağladı.

MEZUN OLAMAYAN DGS ADAYLARINA MÜJDE

Sonuçların 9 eylülde açıklanacağı duyuruldu. Adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklerken Yüksek Öğretim Kurumu'ndan (YÖK) bir açıklama geldi.

YÖK, DGS kayıt tarihleri arasında mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan öğrencilere, şartlı kayıt yaptırabilme hakkı tanındı.

ŞARTLI KAYIT HAKKI

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, ''2020 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2020 DGS’de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 26/08/2020 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur.'' denildi.

ÖSYM'DEN UYARI: SON GÜN 1 EYLÜL

Öte yandan ÖSYM, DGS’ye giren adayların, 7 Ağustos- 01 Eylül 2020 tarihleri arasında eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerektiğini bildirdi.

ÖSYM tarafından yapılan yazılı açıklamada, ''2020-DGS’ye giren adayların, 27 Ağustos- 01 Eylül 2020 tarihleri arasında ön lisans seviyesindeki eğitim bilgilerini Yükseköğretim Bilgi Sisteminde (YÖKSİS) kontrol etmeleri ve 2020-DGS değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) seçerek onaylamaları gerekmektedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) seçme ve onaylama işlemi 01 Eylül 2020 tarihi saat 16.00’ya kadar yapılabilecektir. denildi.