"Mezuniyet pankartı böyle olur ODTÜ!" Mehmet Akif Ersoy Üniveristesi pankartı yürekleri kabarttı! "Necmettin, Aybüke olup, Erenler yetiştireceğiz!"

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi mezuniyet töreninde duygusal anlar yaşandı. Her fakültenin tek tek yürüdüğü platformda öğrencilerin pankartları dikkat çekti. Genellikle ODTÜ'de yapılan ve her sene ayrı bir bölücülüğe şahit olunan pankartlara bu sene MAEÜ bir yenilik getirdi. Yeni mezun geleceğin öğretmenleri, şehit öğretmen Aybüke ve Necmettin'i unutmadıkları gibi, Trabzon'da şehit olan Eren Bülbül'ü de unutmadılar.

"NECMETTİN, AYBÜKE OLUP, ERENLER YETİŞTİRECEĞİZ"

Tüm Türkiye'nin konuştuğu mezuniyet pankartında yeni mezun öğrenciler "Necmettin, Aybüke olup, Erenler yetiştireceğiz" yazısını tüm platformda gezdirdiler. Pankart sonuna "Bir ölür, bin diriliriz" notunu da ekleyen gençler yürek kabarttı. Sosyal medyada gündem olan pankarta "Mezuniyet pankartı böyle olur ODTÜ" ve "ODTÜ ders al" şeklinde yorumlar geldi.