Mezunlar YKS'ye nasıl başvuracak 2021?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), bu yıl 3 oturumda 2 gün sürecek. Binlerce aday, hayallerindeki üniversiteye yerleşebilmek için sınavda ter dökecek.

YKS OTURUM TARİHLERİ

26 Haziran 2021 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

4 Şubat'ta başlayan YKS başvuruları 2 Mart 2021 tarihinde sona erecek.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecekler.

HES KODU

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.

YKS 2021 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

MEZUNLAR YKS'YE NASIL BAŞVURACAK 2021?

12. sınıflar ve mezunlar aynı şekilde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından başvuru yapabilecek.

ADAY BAŞVURU FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR?

Aday Başvuru Formundaki alanların doldurulmasına ilişkin açıklamalar sırasıyla ve aynı başlıklar kullanılarak aşağıda verilmiştir. Bu açıklamalar dikkatle okunduktan sonra doldurma işlemine geçilmelidir. Form, başvuru işleminin kolay ve doğru yapılmasına yardımcı olacağı için bu forma yazılanlar okunaklı olmalıdır. Formun doğru ve eksiksiz olarak doldurulması adayın sorumluluğundadır. Kimlikle ilgili bilgi alanlarına, adayın kimlik belgesinde yer alan bilgiler değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan yazılacaktır.

6114 sayılı Kanunun 9. maddesi uyarınca adaylara, biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılabilecektir (Gerekli hallerde adayın parmak izi de alınabilecektir.). Biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulama uygulamaları için elde edilen veriler sınav hizmetlerinde kullanılmak üzere saklanabilecektir.



ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; telefon, SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapıldığından, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişim bilgilerinin adaylar tarafından güncel tutulması zorunludur.

Aday Başvuru Formundaki bilgilerin gerçeğe uygun olmasından tümüyle aday sorumludur. Yanlış bilgi verildiğinin tespiti hâlinde, adayların sınav sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılır.

Adayların başvuru işlemine geçmeden önce mutlaka bu kılavuzu dikkatlice okumaları/incelemeleri ve tüm sınav koşullarını/kurallarını kabul ederek başvuru yaptıklarını belirtir ekran üzerinde yer alan kutucuğu işaretlemeleri zorunludur.

 1. T.C. KİMLİK NUMARASI

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu alana T.C. Kimlik Numaralarını yazacaklardır. T.C. Kimlik Numarası edinmiş olup uyruğundan biri Türkiye Cumhuriyeti olan çift uyruklu adaylar ile doğumla Türk vatandaşı olup çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Mavi Kart sahipleri) bu alana T.C. Kimlik Numaralarını yazacaklardır.

 T.C. Kimlik Numarası bulunmayan KKTC uyruklu, yabancı uyruklu veya uyruğu olmayan adaylar bu alana, T.C. Kimlik Numarası yerine kullanacakları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nden (MERNİS) almış oldukları “9” ile başlayan, 11 rakamdan oluşan Yabancı Uyruklu (Y.U.) Numarasını (yabancı kimlik numarası) yazacaklardır. Bu adayların kişisel bilgileri MERNİS’ten ÖSYM kayıtlarına yansıtılacaktır. MERNİS’te Y.U. Numarası bulunmayan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden Y.U. numarası edinme formunu doldurarak onaylayacaklar ve böylece bir “Belge Kodu” edineceklerdir. Bu formun bir dökümü ve geçerli kimlik belgeleri ile birlikte ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine başvurarak ücreti karşılığı Y.U. numaralarını edineceklerdir. Daha önce bu şekilde Y.U. Numarası edinen adaylar, T.C. Kimlik

Numarası alanında bu Y.U. numaralarını kullanacaklardır. Başvuru süresince KKTC hariç yurt dışında bulunan adaylardan MERNİS’te Y.U. numarası bulunmayanlar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden Y.U. numarası edinme formunu doldurarak edindikleri “Belge Kodu” ile ÖSYM Çağrı Merkezinden Y.U. numaralarını alacaklardır.

 2. ADI

 3. SOYADI

 4. BABA ADI

 5. ANNE ADI

 6. DOĞUM TARİHİ

 7. CİNSİYETİ

 8. DOĞUM YERİ

 9. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE

 10. UYRUĞU

 T.C. uyruklular ile uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular, “T.C.” seçeneğini işaretleyeceklerdir.

 Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçıları (Mavi Kart sahipleri/Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar) “Mavi Kartlı” seçeneğini işaretleyeceklerdir.



 Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular, “Bulgaristan'dan göç” seçeneğini işaretleyeceklerdir.



 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklular ile uyruğundan biri T.C. olan KKTC uyruklular “T.C.” seçeneğini işaretlemelidir. T.C. hariç uyruğundan biri KKTC olan çift uyruklular, “KKTC” seçeneğini işaretleyeceklerdir. KKTC uyruklu adaylar ilgili alana KKTC Kimlik Numaralarını da yazacaklardır.

 Yabancı uyruklular, hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler “Yabancı Uyruklular” seçeneğini işaretleyeceklerdir (Sadece bu seçeneği işaretleyen yabancı uyruklu adayların Türkiye’deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri YKS kapsamı dışındadır. Yabancı uyrukluların Türkiye’deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumları tarafından yapılmaktadır.).

 Türk soylu yabancıların Türkiye'de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş ve iş yerlerinde çalışabilmelerine ilişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunanlar “2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar” seçeneğini işaretleyeceklerdir.

 Birden fazla uyruğu olan adaylar, Başvuru Merkezine giderken Aday Başvuru Formunun bu alanında birden çok seçeneği işaretleyebileceklerdir ancak, diğer uyruk bilgilerinin sisteme işlenebilmesi için değişikliğe esas belgelerini dilekçe ekinde Merkezimize göndermelidir. Uyruk bilgileri T.C. vatandaşı, Mavi Kartlı, 9 ile başlayan KKTC ve/veya Yabancı Uyruklu adaylar için sistem tarafından otomatik olarak işaretli olarak gelir, aday veya başvuru merkezi görevlisi tarafından değiştirilemez. Adaylar, uyruk bilgilerindeki değişiklik taleplerini doğrudan ÖSYM'ye iletmelidirler.

 11. YAZIŞMA ADRESİ

KKTC dâhil Türkiye dışında ikamet eden adaylar, bu alana ülke adı dâhil tüm adres bilgilerini yazacaklar, ADRES İLİ ve ADRES İLÇESİ bilgi alanlarını boş bırakacaklardır.

 12. TELEFON NO

 13. E-POSTA ADRESİ

11., 12. ve 13. bilgi alanlarına size ulaşılabilecek en güncel ve doğru bilgilerinizi yazınız. Merkezimizin sizinle yapacağı bütün iletişim işlemlerinde bu bilgilerin kullanılacağını unutmayınız.

 14. OKUL ADI VE KODU

 15. OKUL TÜRÜ VE KODU

 16. ALAN ADI VE KODU

 17. DAL ADI VE NO

 18. OKUL NUMARASI

 19. İLGİLİ ORTAÖĞRETİM KURUMUNA KAYIT TARİHİ

Bu alana, ilgili ortaöğretim kurumuna kayıt olunan tarih yazılacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için Tablo-3A ve Tablo-3B1 kapsamında ek puan hesaplanmayacaktır.

 20. MEZUNİYET TARİHİ

 21. NOT SİSTEMİ

 22. DİPLOMA NOTU/PUANI

14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. ve 22. bilgi alanlarına, 2020-2021 öğretim yılında mezun olabilecek durumda olan adaylar okul adı, okul türü, alan adı, dal adı ve kodları, okul numarası ile kayıt tarihi bilgilerini yazacak; mezuniyet tarihi, not sistemi ve diploma notu alanlarını boş bırakacaklardır. Mezun durumda olan adaylar ise bu alanların tümünü dolduracaklardır.

MEB e-okulda eğitim bilgisi olmayan adaylardan 2007 ve sonrasında bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların (KKTC okulları dâhil) mezuniyet belgelerinde diploma notlarının 100’lük sisteme dönüştürülmüş olarak yazılı olması ve notları 100’lük sisteme dönüştürülmüş olarak başvurularını yapmaları gerekmektedir.



Okul türü, alan/dal bilgileri Tablo 6 ve Tablo 7’de yer almaktadır. Bu bilgilerden hiçbirini bulamayan adaylar ilgili bilgi alanlarına “Diğer” yazacaklardır. Ancak, “Diğer” yazan adaylar, belirli tür, alan/dallara tanınan ayrıcalıklardan yararlanamazlar.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sisteminde veya ÖSYM arşivinde ortaöğretim (lise) eğitim bilgisi bulunan adayların bu bilgileri, başvuru ekranına yansıtılmış olacağından bu durumdaki adaylar formun okul kodu alanını boş bırakabileceklerdir.

KKTC ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören/mezun olan adaylar, kendi okullarından okul kodunu öğrenebileceklerdir. Yurt dışı okullarda öğrenim gören/mezun olan adaylar okul kodu olarak “910012” kodunu kullanacaklardır. Ortaöğrenimi yurt dışı olan adayların bu kılavuzdaki YURT DIŞINDA ÖĞRENİM GÖREN (TRANSKRİPTLİ) ADAYLAR (KKTC HARİÇ) başlığı altında verilen bilgileri dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

DİKKAT: MEB e-okul sisteminde eğitim bilgisi olmayan adaylar ile ÖSYM arşivinde ortaöğretim bilgileri bulunmayan veya bu bilgilerinde değişiklik olanların bilgileri, Başvuru Merkezleri tarafından adayın başvuruda yanında bulunduracağı diploma, öğrenim belgesi vb. doğrultusunda sisteme kaydedilecektir. ÖSYM bu bilgileri, ÖSYM’nin Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi (kkis.osym.gov.tr) üzerinden ilgili kurumlara doğrulatacak, sistemde kayıtlı bilgiler ile ilgili kurum tarafından düzeltilen/değişiklik yapılan bilgilerde farklılık/tutarsızlık bulunduğu takdirde ilgili kurum tarafından düzeltilen/değişiklik yapılan bilgiler geçerli sayılacak ve adayın sınav/yerleştirme işlemleri bu bilgiler doğrultusunda yapılacaktır. Adayların bu bilgilerini hem kendi okullarından hem de ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden kontrol etmeleri ve varsa düzeltmelerin ilgili kurumlar tarafından yapılarak (adayın kendi okulundan, kendi okulu faaliyette değil ise mezun olduğu okulun bağlı bulunduğu İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünden) ÖSYM sistemine aktarılmasını sağlamaları gerekmektedir. Adayların başvuruda verdiği bilgi ve belgelerin sorumluluğu kendilerine aittir.

MEB Açık Öğretim Lisesi (AÖL), Mesleki Açık Öğretim Lisesi (MAÖL) ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi (AÖİHL) Öğrencileri/Mezunları İle İlgili Açıklama

 ÖSYM başvurusunda mezun olduğu birinci eğitim bilgisini kullanmak isteyen ve Eğitim Bilgisi MEB e–okul sisteminde bulunmayan Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi (Açık Öğretim Liseleri) öğrencileri/mezunlarının 2021-YKS’ye başvuru yapmadan önce mezun olduğu okula başvurarak eğitim bilgilerinin girişini yaptırması ve okul kayıtlarının MEB e-okul sistemi üzerinden ÖSYM sistemine işlenmesini sağlamaları gerekmektedir.

 Açık Öğretim Liselerinde öğrenci numarası olup, T.C. Kimlik Numarası sistemde bulunmayanların Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesindeki Açık Öğretim Liseleri Müdürlükleri (Ankara) ile iletişime geçip T.C. Kimlik Numaralarının Açık Öğretim Bilgi Yönetim sistemine işlenmesini sağlamaları gerekmektedir.

 Açık Öğretim Liselerinde kayıtlı olup, kimlik bilgilerinde T.C Kimlik Numarası haricindeki bilgilerden herhangi biri değişen öğrencilerin MERNİS güncellemelerinin yapılması için en yakın Halk Eğitim Merkezi Bürolarına veya yüz yüze eğitim aldıkları kurumlara müracaat ederek kimlik bilgilerini güncellemesi gerekmektedir.



 ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde yer alan “Profil” bilgisinde aday tarafından yapılan eğitim bilgilerindeki değişiklikler (diploma notu vb. değişiklikler), 2021-YKS için tüm işlemlere yansıtılmayacaktır. Bu bilgiler ancak, aday tarafından MEB e-okul sisteminden ÖSYM başvuru kayıt bilgilerine yansıtıldığı takdirde YKS ile ilgili işlemlerde kullanılacaktır.

 23. ÖĞRENİM DURUMU VE KODU

Bu alana, aşağıda yer alan seçeneklerden uygun olan koduyla birlikte yazılacaktır. Adaylar bu bilgilerini, başvuru süresi içinde veya 23-25 Mart 2021 tarihleri arasında (25 Mart 2021 saat 23.59’a kadar) ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) kendileri güncelleyebileceklerdir. Bu süre bittikten sonra değişiklik yapılamayacaktır. Merkezimize gönderilen değişiklik/düzeltme talepleri ile ilgili olarak Merkezimizce işlem yapılmayacaktır.

 24. SINAV MERKEZLERİ

Sınav merkezlerinin adları ve kodları Liste 1’de yer almaktadır. Sınav Merkezi Tercihleri alanlarına adayın adresinde yer alan merkez, okulunun bulunduğu merkez veya bu merkezlere yakın olarak Merkezimizce belirlenen sınav merkezlerinden biri yazılacaktır.

Adaylar, sınav merkezi tercihlerini, başvuru süresi içinde veya 23-25 Mart 2021 tarihleri arasında (25 Mart 2021 saat 23.59’a kadar) ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) kendileri güncelleyebileceklerdir. Bu süre bittikten sonra sınav merkezleri tercihlerinde değişiklik yapılamayacaktır.

Merkezimize gönderilen değişiklik/düzeltme talepleri ile ilgili olarak Merkezimizce işlem yapılmayacaktır. ÖSYM gerektiğinde, sınava başvuran aday sayısına bağlı olarak listede yazılı sınav merkezlerine ek sınav merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir. Kapasitesi dolmuş veya iptal edilmiş sınav merkezlerini isteyen adaylar, sınav başvurusunu tamamladığı tarih de dikkate alınarak (sınava son başvuru gününde başvuran adaylardan başlamak üzere), kapasitesi dolmamış diğer sınav merkezlerine atanır. Bu tür durumlarda sınav merkezinizi belirleme yetkisi ÖSYM’ye aittir. Adayların sınava gireceği merkez belirlendikten sonra hiçbir surette aday talebine göre değişiklik yapılmaz. Ancak, ÖSYM, gerekli olduğu hâllerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezinde de sınava alabilir. Başvuran aday sayısının 1.000’in altında olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM Başkanlığı tarafından başvurular tamamlandıktan sonra karar verilir.

Açık lise öğrencisi/mezunu adayların atamada kullanılacak okul ili, MEB e-okul sisteminden alınan bilgiler doğrultusunda adayın yüz yüze eğitim aldığı son il olacaktır. İstanbul’da sınava girmek isteyen aday sayısının İstanbul’daki sınav binalarının kapasitesinden fazla olacağı öngörüsü ile İstanbul’da sınava girme tercihlerine bazı sınırlamalar getirilmiştir. İstanbul’da sınava girmek isteyen adayların şu kurallara uymaları gerekir:

 İkamet adresi ili ile mezun olunacak/olunan okul ilinin ikisi de İstanbul olan adaylar, İstanbul’daki bölgelerden istediklerini, sınav merkezi olarak birinci ve ikinci tercihlerinde gösterebileceklerdir.

 İkamet adresi ili ile mezun olunacak/olunan okul ilinden yalnız biri İstanbul olan adaylar, sınav merkezi tercihlerinden sadece birini İstanbul’daki bölgelerden yapabileceklerdir.

 İkamet adresi ili ile mezun olunacak/olunan okul ilinin ikisi de İstanbul dışı olan adaylar, İstanbul’da sınava girme tercihi yapamayacaklardır.

ÖSYM, adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden adres bilgilerini kontrol etme hakkını saklı tutar ve adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde kayıtlı adresinin bulunduğu sınav merkezine atayabilir.

Yanlış beyanda bulunan adaylar, ÖSYM tarafından belirlenecek sınav merkezlerine atanabileceklerdir. Lefkoşa sınav merkezini en az bir uyruğu KKTC olanlar, ortaöğretimi KKTC olanlar, KKTC’de görevli T.C. kamu personeli (eş ve çocukları dâhil) tercih edebileceklerdir. KKTC’de görevli T.C. kamu personeli (eş ve çocukları dâhil) resmi görevli olduğunu gösterir belgeleri ile Lefkoşa Sınav Koordinatörlüğünden Lefkoşa sınav merkezini tercih edebileceklerdir ancak, bu adaylar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet

adresinden bilgi güncellemesi yapamayacaklardır.

Sınavın uygulanacağı hafta Covid-19 pozitif/temaslı olması nedeniyle sınava gireceği sınav merkezini değiştirmek isteyen adaylar (yurt dışı başvuru yöntemiyle başvuru yapan adaylar hariç), sınavın uygulanacağı hafta Çarşamba günü saat 10.00’dan sınav tarihine kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) Merkezimize bildirimde bulunacaklardır.

Bu durumdaki adayların sınav merkezi değişikliği taleplerini, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden Sınav Menüsü alanında ilgili sınavı seçerek “Sınav Merkezi Değişim Talebi” alanını doldurarak ve “Kaydet ve Gönder” işlemi ile “Onaylıyorum” işlemi yaparak Merkezimize bildirmeleri gerekmektedir. “Onaylıyorum” işleminden sonra sınav merkezi değişiklik talebi, Başkanlığımızca değerlendirilmek üzere kaydedilmiş olacaktır. Sınav merkezi değişiklik talebi kaydedildikten sonra iptal edilemeyecek ve değiştirilemeyecektir. İptal veya değişiklik taleplerine ilişkin Başkanlığımıza gönderilecek dilekçelere işlem yapılmayacaktır.

Sağlık Bakanlığından elektronik ortamda alınan veriler doğrultusunda riskli durumda olan adayların talebi işleme alınacak, riskli durumda olmayan adayların talepleri işleme alınmayacak, sistem tarafından engellenecektir. Sınav merkezi değişen adayların Sınava Giriş Belgelerini yeniden edinmeleri gerekmektedir. Covid-19 durumu nedeniyle sınava gireceği sınav merkezini değiştirmek isteyen adayların, Başkanlığımıza veya Başkanlığımız birimlerine herhangi bir belge göndermeleri gerekmemektedir. Sadece ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) yapılacak bildirimler işleme alınacaktır.

 25. TYT SOSYAL BİLİMLER TESTİ İLE AYT SOSYAL BİLİMLER-2 TESTİNDE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARINI VEYA İLAVE FELSEFE/FELSEFE GRUBU SORULARINI CEVAPLANDIRMA DURUMU

Adaylar bu alanda, aşağıdaki seçeneklerden kendi öğrenimlerine uygun olanı kodu ile birlikte yazacaklardır. Bu bilgiler; MEB e-okul sisteminden de kontrol edilerek sistemdeki bilgiler doğrultusunda işlem yapılabilecektir.

1- Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi aldım.

Ortaöğretimde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olan tüm adaylar (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları dâhil), bu seçeneği ve (1) kodunu yazacaklardır. Bu seçeneği yazan adaylar, sınavda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını cevaplayacak, ilave Felsefe/Felsefe Grubu sorularını cevaplamayacaktır. Bu durumdaki adaylar, ilave Felsefe/Felsefe Grubu sorularını cevaplasalar bile bu cevapları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almadım.

Ortaöğretimde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan tüm adaylar (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), bu seçeneği ve (2) kodunu yazacaklardır. Bu seçeneği yazan adaylar, sınavda ilave Felsefe/Felsefe Grubu sorularını cevaplayacak, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını cevaplamayacaktır. Bu durumdaki adaylar, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını cevaplasalar bile bu cevapları değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar bu bilgilerini, başvuru süresi içinde veya 23-25 Mart 2021 tarihleri arasında (25 Mart 2021 saat 23.59’a kadar) ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) kendileri güncelleyebileceklerdir. Bu süre tamamlandıktan sonra bu alanda değişiklik/düzeltme yapılamayacaktır. Merkezimize gönderilen değişiklik/düzeltme taleplerine ilişkin dilekçelere Merkezimizce işlem yapılmayacaktır.

 26. SINAVA GİRECEĞİ YABANCI DİL

YDT’ye girmek isteyen adaylar, bu alanda sınava gireceği yabancı dili işaretleyeceklerdir. YDT’ye girmek istemeyen adaylar, bu alanı boş bırakacaklardır.

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunmaktadır. YDT’de adaya sadece başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

YDT sınav ücretini yatıran adaylar, başvuru süresince veya 23-25 Mart 2021 tarihleri arasında (25 Mart 2021 saat 23.59’a kadar) ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) kendileri giriş yaparak seçmiş oldukları yabancı dili değiştirebileceklerdir. Bu süre tamamlandıktan sonra yabancı dil bilgisinde değişiklik/düzeltme yapılamayacaktır. Merkezimize gönderilen değişiklik/düzeltme taleplerine ilişkin dilekçelere Merkezimizce işlem yapılmayacaktır

 27. 2021-YKS’YE GİRMEDEN 2020-TYT PUANINI KULLANMAK İSTEYENLER SEÇENEĞİ

“2020-TYT puanım 200 ve üzeridir, 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020-TYT puanımı kullanmak istiyorum” seçeneğini, 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2021-TYT dâhil 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna girmek istemeyen adaylar işaretleyeceklerdir. 2020-TYT puanı olmayan veya 2020-TYT puanı 200 puanın altında olan adayların bu seçeneği işaretlemeleri sistem tarafından engellenecektir.

2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna katılmadan 2020-TYT puanını kullanmak isteyenlerin (özel yetenekle öğrenci alan programlara başvurmak isteyen adaylar da dâhil) 2021-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Bu adaylardan 2021-YKS’ye hiç başvuru yapmayanlar, 2020-TYT puanını, 2021 yılı için kesinlikle kullanamayacaktır.

Bu adaylar, herhangi bir sınav ücreti ödemeyeceklerdir ancak, 2021-YKS başvuru ücreti ödeyeceklerdir.

“2020-TYT puanım 200 ve üzeridir, 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020-TYT puanımı kullanmak istiyorum” seçeneğini işaretleyerek başvuru ücretini yatıran adaylar, başvuru süresi içinde bu bilgisini değiştirerek YKS oturumları için başvuru yapabileceklerdir. Bu adaylar, yatırmış oldukları başvuru ücreti ile seçmiş oldukları YKS oturumu sınav ücreti arasındaki farkı sınav ücreti olarak süresi içinde yatırabileceklerdir.

Bu alanda işaretleme yapan adaylar, sadece TYT puan türüyle öğrenci alan programları tercih edebileceklerdir.

Bu seçeneği işaretleyen adayların, “OTURUM BİLGİLERİ” alanında herhangi bir seçeneği işaretlemeleri sistem tarafından engellenecektir ancak, diğer oturumları seçmek isteyen adaylar bu alandaki işaretlemelerini kaldırarak diğer oturumları da seçebileceklerdir.

 28. KILAVUZ KOŞULLARINI OKUDUM, KABUL EDİYORUM

 29. ŞEHİT/GAZİ YAKINLIK BİLGİSİ

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği; şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından başvuru hizmeti ücreti, sınav ücreti ile yerleştirme ücreti alınmayacaktır. Bu kapsamda olan adaylar bu seçeneği işaretleyecekler; bu kapsamda olmayan adaylar, boş bırakacaklardır. Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında bilgileri yer almayan adaylar, bu muafiyetten yararlanamayacaklardır. Kapsam dahilinde olan adayların, bu seçeneği işaretlemeleri ücret muafiyeti için yeterli değildir. Bu seçeneği işaretleyen adayların ayrıca aşağıda belirtilen işlemleri yapmış olmaları gerekmektedir:

1) ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi’nde hiçbir kaydı olmayan adaylar başvuru süresi içinde başvuru merkezine giderek başvuru merkezi görevlisi ile bu bilgilerinin sisteme girişini yapacaklardır. Öncelikle; “Aday İşlemleri” alanında “Şehit/Gazi Yakınlık Bilgisi” seçilerek gelen ekranda adayın T.C Kimlik numarası yazılacaktır. Bu kapsamda ücret muafiyeti hakkı olan adayların Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) yer alan bilgileri ekrana yansıtılarak ÖSYM kayıtlarına alınmış olacaktır. Ücret muafiyetine ilişkin geçerlilik süresi de ekranda belirtilecektir. Ücret muafiyetine ilişkin belirtilen geçerlilik süresi bittiğinde bu işlemin tekrar yapılması gerekmektedir. Bu işlemler sınava başvuru işlemi yapılmadan önce yapılmış olmalıdır.

2) Yukarıda belirtilen işlemler yapıldıktan sonra adayın sınava başvuru işlemi yapılacaktır. Başvuru ekranında “Şehit/Gazi Yakınlık Bilgisi” başlığı altında aynı SGK bilgisi yer alacaktır. Söz konusu şehit/gazi yakınlık bilgisi, ekranda belirtilen geçerlilik süresi için ücret muafiyetinde geçerli olacaktır.

3) Başvuru ekranında "“ŞEHİT/GAZİ YAKINLIK BİLGİSİ" seçeneği işaretlenecektir.

4) ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi’nde kaydı olan adaylardan Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerini ÖSYM sistemine işletmek isteyenler, başvuru için başvuru merkezine gitmeden önce; T.C. Kimlik Numarası ve şifresiyle, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne giriş yaparak, “PROFİLİM” alanında yer alan “Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerim” sayfasında bulunan "Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerimi SGK'dan Güncelle" butonuna basarak, bu bilgilerinin ÖSYM sistemine kaydını sağlayabileceklerdir.

5) Sınava internet üzerinden bireysel başvuru hakkı olan adaylar da sınava başvurularını yapmadan önce yukarıda belirtildiği şekilde “Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerim” sayfasında bulunan "Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerimi SGK'dan Güncelle" butonuna basarak, bu bilgilerinin ÖSYM sistemine kaydını sağlayabileceklerdir.

6) ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi’ne giriş için aday erişim şifresi olmayan adaylar, Şehit/Gazi yakınlık bilgilerinin ÖSYM sistemine girişini başvuru merkezlerinden de sağlayabileceklerdir.

7) Aday Başvuru Formu’nda “ŞEHİT/GAZİ YAKINLIK BİLGİSİ" seçeneğini işaretleyen ancak ÖSYM kayıtlarına alınmış Şehit/Gazi Yakınlık Bilgisi bulunmayan adayların, sınava başvuru ekranında bu seçeneği işaretlemeleri sistem tarafından engellenecektir.

Ücret muafiyeti için geçerlilik süresi sona eren adayların ücret muafiyetinden yararlanabilmeleri için yeniden Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerim” sayfasında bulunan "Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerimi SGK'dan Güncelle" butonuna basarak, bu bilgilerinin ÖSYM sistemine kaydını sağlamaları gerekmektedir. ÖSYM, ücret muafiyeti için geçerlilik süresini yeniden belirleme hakkını saklı tutar.

 30. OTURUM BİLGİLERİ

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)

YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar hariç diğer tüm adaylar için zorunludur. 2021-TYT’ye girmek isteyen adaylar, “Temel Yeterlilik Testi (TYT)” seçeneğini işaretleyecekler, 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2021-TYT’ye girmek istemeyenler ise bu seçeneği boş bırakacaklardır. 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2021-TYT’ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu seçeneği işaretleyebilecekler, daha sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini (90,00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların TYT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

2021-AYT’ye de girmek isteyen adaylar, “Alan Yeterlilik Testleri (AYT)” seçeneğini işaretleyecekler, AYT’ye girmek istemeyen adaylar bu seçeneği boş bırakacaklardır. AYT’ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu seçeneği işaretleyebilecekler, daha sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini (90,00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların AYT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir.

DİKKAT: 2021-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir programa yerleşmek isteyenlerin (2020- TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2021-AYT ve/veya 2021-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)

2021-YDT’ye de girmek isteyen adaylar, “Yabancı Dil Testi (YDT)” seçeneğini işaretleyeceklerdir. YDT’ye girmek istemeyen adaylar, “Yabancı Dil Testi (YDT)” seçeneğini boş bırakacaklardır. YDT’ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu alanda değişiklik yapabileceklerdir. Bu değişikliği yaptıktan sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini (90,00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların YDT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir.

DİKKAT: 2021-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir yükseköğretim programına yerleşmek isteyenlerin (2020-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2021-AYT ve/veya 2021-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur.

GEÇ BAŞVURU GÜNLERİNDE OTURUM EKLEME İŞLEMİ

4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında YKS’ye başvuran ancak, TYT ve/veya AYT ve/veya YDT’ye girmek istemediği için ilgili oturumlara ait seçenekleri işaretlemeyen adaylar, geç başvuru günlerinde (17-18 Mart 2021 tarihi) bu oturumlara girmek için başvuru yapabilecekler ve geç başvuru sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabileceklerdir.

4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında YKS’nin herhangi bir oturumuna başvuru yaparak sınav ücretini yatıran adaylar, sistemde kayıtlı oturum bilgilerini geç başvuru günlerinde değiştiremeyeceklerdir.

4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında 2020-TYT puanım 200 ve üzeridir, 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020-TYT puanımı kullanmak istiyorum” seçeneğini işaretleyerek başvuru ücretini yatıran adaylar, geç başvuru günlerinde bu bilgisini değiştirerek YKS oturumları için başvuru yapabileceklerdir. Bu adaylar, yatırmış oldukları başvuru ücreti ile seçmiş oldukları YKS oturumunun geç başvuru günü sınav ücreti arasındaki farkı sınav ücreti olarak süresi içinde yatırabileceklerdir.

 31. SAĞLIK/ENGEL DURUMU BİLGİLERİ

Bu alan, sınava başvuran engelli adaylar ile sağlık sorunu nedeniyle engelli salonunda sınava alınması gereken adaylar tarafından doldurulacaktır. Diğer adaylar bu alanı boş bırakacaklardır. Adaylar, SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNDA yer alan durumlardan kendilerine uygun olan seçenekleri işaretleyecektir. Bu alanda işaretleme yapan adayların, Kılavuzda yer alan “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI” maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Bu alanda işaretleme yapan adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde engel/sağlık bilgisi bulunmayan veya engel/sağlık bilgisi değişenlerin; Verdikleri bilgileri doğrulayan bir Devlet veya üniversite hastanesinden alınmış engelli sağlık kurulu raporu/ÇÖZGER/sağlık kurulu raporlarının onaylı bir örneğini, Doldurulmuş Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisini, engel/sağlık durumlarını anlatan dilekçeyi başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaştırmaları zorunludur. Bu belgeleri süresi içinde ÖSYM’ye ulaşmayan adayların bu alanı boş bıraktıkları/ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı arşiv bilgilerinin halen geçerli olduğu kabul edilecek ve işlemler bu doğrultuda devam edecektir.

Sürekli engeli bulunan adayların 2014 yılından itibaren başvurdukları sınavlarda (EKPSS, e-YDS hariç) alınan engel durumu bilgileri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adayların başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce bu bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

 32. İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ İSTEĞİ

 33. ADAYIN İMZASI