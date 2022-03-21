Mezura ne demek, TDK'ya göre Mezura kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mezura ne demek? Mezura TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mezura kelimesi. Peki mezura ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mezura nedir, mezura kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MEZURA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mezura kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mezura kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre mezura kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Terzilikte ölçü almak için kullanılan, genellikle 1,5 metre uzunluğunda şerit metre, mezür

