Mfon Rowland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mfon Rowland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mfon Rowland adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mfon Rowland Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mfon Rowland {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mfon Rowland Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dakkada FC futbol takımında oynamaktadır. Dakkada FC takımına - tarihinde katılmıştır. Mfon Rowland'nin Dakkada FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mfon Rowland Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mfon Rowland Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mfon Rowland şuan Dakkada FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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