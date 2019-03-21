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MGK sonrası Yeni Zelanda'daki terör saldırısı ile ilgili açıklama

MGK sonrası yazılı açıklama yapıldı. (Yeni Zelanda'daki terör saldırısı) "Türk düşmanlığını da ihtiva ettiği anlaşılan İslam karşıtı ırkçı zihniyeti besleyen iklimin, bireysel ve organize unsurlarının deşifre edilerek kararlılıkla üzerine gidilmesi gerektiği ifade edilmiştir."

MGK sonrası Yeni Zelanda'daki terör saldırısı ile ilgili açıklama

MGK sonrası yazılı açıklama yapıldı. (Yeni Zelanda'daki terör saldırısı) "Türk düşmanlığını da ihtiva ettiği anlaşılan İslam karşıtı ırkçı zihniyeti besleyen iklimin, bireysel ve organize unsurlarının deşifre edilerek kararlılıkla üzerine gidilmesi gerektiği ifade edilmiştir."


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