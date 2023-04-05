MHK başkanı Lale Orta, yeni uygulamayı açıkladı! "Her ay 1 gün belirleyelim kulüplerin gönderdiği pozizyonları açıklayalım"

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta, hakem hataları ile ilgili yeni bir uygulamaya geçeceklerini belirterek Spor Toto Süper Lig kulüplerinin açıklanmasını istedikleri pozisyonları kendilerine göndererek bir çatı altında buluşup, şeffaflıkla açıklayacaklarını aktardı.

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MHK başkanı Lale Orta, yeni uygulamayı açıkladı! "Her ay 1 gün belirleyelim kulüplerin gönderdiği pozizyonları açıklayalım"

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta, Spor Toto Süper Lig kulüplerinin açıklanmasını istedikleri pozisyonları kendilerine göndererek bir çatı altında buluşup, şeffaflıkla açıklayacaklarını aktardı.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta, yayıncı kuruluşta katıldığı programda hayata geçirecekleri uygulamayı anlattı. Kulüplerin MHK'ya gönderecekleri pozisyonları bir çatı altında buluşup açıklayacaklarını aktaran Orta, şunları söyledi:

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HER AY 1 GÜN BELİRLEYELİM KULÜPLERİN GÖNDERDİĞİ POZİZYONLARI AÇIKLAYALIM

"17 kulübümüz ve hepsinin değerli teknik direktörlerinin bizden açıklanmasını istedikleri pozisyonlar varsa her ay 1 gün belirleyelim. İkişer pozisyonu bize göndersinler. İster TFF çatısı altında ister Kulüpler Birliği çatısı altında buluşalım. Federasyonumuz da uygun gördüğü takdirde tüm pozisyonları şeffaflıkla açıklayacağımızı MHK olarak tekrar dile getirelim."

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