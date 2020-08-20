Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kala MHK Başkanı Zekeriya Alp ile birlikte tüm kurul üyeleri görevinden istifa etti.

Yaşanan bu gelişmenin ardından gözler MHK'nin başına kimin geçeceğine çevrildi. Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan'ınyaptığı açıklamaya göre; Zekeriya Alp'in istifasının ardından MHK Başkanlığı için Serdar Tatlı ismi ön plana çıktı.

Serdar Tatlı'nın listesini oluşturmak için çalışmalara başladığı bildirildi. TFF'nin kurulun başına geçecek olan Serdar Tatlı ismini yakın zamanda açıklaması bekleniyor.

SERDAR TATLI KİMDİR?

Futbol Hakemi Serdar TATLI 1966 yılında Urfa’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa’da tamamladı. 1988’de göreve başladı. 1991’de yan klasman hakemi olarak klasmanlara girdi. 1996-97 sezonunda Türkiye 1. ligi futbol maçlarını yönetmeye başladı. Tatlı evli 1’i erkek 2 çocuk babasıdır.