MHP, Fazıl Say'a acımadı! Çirkin "esprisi" cezasız kalmayacak! "Nasıl öteceğini iyi bil, başka ayıpların ortaya dökülmesin!"

Geçtiğimiz günlerde, İstanbullu kar mağduriyeti yaşarken, megakentin en lüks balık restoranında görüntüleri çıkan Ekrem İmamoğlu'nu, Fazıl Say savundu. İBB Başkanı'nın yemekte olduğunu CHP'li isimler her ne kadar yalanlasa da, görüntülerin doğru olduğu kanıtlanmış, parti sevdalılarını sessizlik bürümüştü. Tüm bunlar yaşanırken ünlü besteci Fazıl Say'ın sosyal medya hesabından yaptığı "esprili" paylaşıma MHP'den yanıt geldi.

"NASIL ÖTECEĞİNİ İYİ BİL"

Fazıl Say, Ekrem İmamoğlu ve eşlerinin bulunduğu bir fotoğraf, ünlü besteci tarafından paylaşıldı. Say'ın, açıklama kısmına "Belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun dün gece bir restoranda görüldüğü yanlış haberdir. İşin gerçeği şudur; bu 4 kişi dün bütün gece diskoda çılgınlar gibi dansetmiş, ve içmiş eğlenmiştir. Fotoğrafı çeken kişi de Devlet Bahçelidir! Salvador Dali’nin de selamları var!" notunu eklemesi büyük tepki çekti.

Fazıl Say'ın "esprili" paylaşımına MHP'den yanıt gecikmedi. MHP’nin Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, ünlü besteciye, "İcra ettiği sanatıyla meşgul olmasının kendisi ve camiası açısından daha faydalı olacak bir piyanistin, komiklikten öte lüzumsuz ve hadsiz beyanlarla siyasi yorumlarda bulunmaya kalkması Mesnevi'de hikayesi anlatılan tezeğe saplanmış, kuyruğu kalkık fareyi akıllara getiriyor. Böyle olunca bu piyanistin, piyonist bir edayla Sayın Genel Başkanımıza dil uzatmaya yeltenmesi yerli yersiz öten horozları susturmak için bir parça yağ ile olan imtihanlarına varan akıbetlerini de hatırlatıyor. Fazıl Say, bu yüzden sen sen ol, nasıl öteceğini iyi bil! Yoksa Maazallah sesim çıksın diye uğraşırken, o sesin başkaca ayıplarını ortaya dökmesin. Sanatçısın, sanatınla kal…" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.