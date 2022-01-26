MHP, Fazıl Say'a acımadı! Çirkin "esprisi" cezasız kalmayacak! "Nasıl öteceğini iyi bil, başka ayıpların ortaya dökülmesin!"Resmi açıklama geldi! Esad af çıkardı: Suriyelilerin ülkeye dönmelerini istiyorTHY EuroLeague: Zenit Basket – Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?AK Parti MYK'da gündem: Kripto para, Metaverse ve Blockchain! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi'Cahil' tartışması gündemden düşmüyor! Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, Sezen Aksu'yu desteklemek isterken skandal sözlere imza attı!Şenol Güneş Beşiktaş'a göz kırptı! Eski ekiple yeniden bir araya geldi!"Her şey çok güzel olacak" demişti! İmamoğlu Belediyeciliği hayal kırıklığına uğrattı. İşte İBB'nin 2 günlük kar mücadelesinde yaşananlar...AÖF Adalet kapatıldı mı 2022? AÖF Adalet bölümü neden kapatıldı?Makine / Tesviye / Kalıp Öğretmeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları2022 Polislik sözlü mülakat soruları| Sözlü mülakatta ne sorulur? 28. dönem POMEM mülakatlarında sorulan sorular
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  3. MHP, Fazıl Say'a acımadı! Çirkin "esprisi" cezasız kalmayacak! "Nasıl öteceğini iyi bil, başka ayıpların ortaya dökülmesin!"

MHP, Fazıl Say'a acımadı! Çirkin "esprisi" cezasız kalmayacak! "Nasıl öteceğini iyi bil, başka ayıpların ortaya dökülmesin!"

Ünlü besteci Fazıl Say, Ekrem İmamoğlu'na destek çıkmak isteyince, Devlet Bahçeli'yi çirkin "esprisine" dahil etti. Say'ın paylaşımına, MHP’nin Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sessiz kalamadı.

MHP, Fazıl Say'a acımadı! Çirkin "esprisi" cezasız kalmayacak! "Nasıl öteceğini iyi bil, başka ayıpların ortaya dökülmesin!"

Geçtiğimiz günlerde, İstanbullu kar mağduriyeti yaşarken, megakentin en lüks balık restoranında görüntüleri çıkan Ekrem İmamoğlu'nu, Fazıl Say savundu. İBB Başkanı'nın yemekte olduğunu CHP'li isimler her ne kadar yalanlasa da, görüntülerin doğru olduğu kanıtlanmış, parti sevdalılarını sessizlik bürümüştü. Tüm bunlar yaşanırken ünlü besteci Fazıl Say'ın sosyal medya hesabından yaptığı "esprili" paylaşıma MHP'den yanıt geldi.

MHP, Fazıl Say'a acımadı! Çirkin esprisi cezasız kalmayacak! Nasıl öteceğini iyi bil, başka ayıpların ortaya dökülmesin!

"NASIL ÖTECEĞİNİ İYİ BİL"

Fazıl Say, Ekrem İmamoğlu ve eşlerinin bulunduğu bir fotoğraf, ünlü besteci tarafından paylaşıldı. Say'ın, açıklama kısmına "Belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun dün gece bir restoranda görüldüğü yanlış haberdir. İşin gerçeği şudur; bu 4 kişi dün bütün gece diskoda çılgınlar gibi dansetmiş, ve içmiş eğlenmiştir. Fotoğrafı çeken kişi de Devlet Bahçelidir! Salvador Dali’nin de selamları var!" notunu eklemesi büyük tepki çekti.

MHP, Fazıl Say'a acımadı! Çirkin esprisi cezasız kalmayacak! Nasıl öteceğini iyi bil, başka ayıpların ortaya dökülmesin!

Fazıl Say'ın "esprili" paylaşımına MHP'den yanıt gecikmedi.  MHP’nin Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, ünlü besteciye, "İcra ettiği sanatıyla meşgul olmasının kendisi ve camiası açısından daha faydalı olacak bir piyanistin, komiklikten öte lüzumsuz ve hadsiz beyanlarla siyasi yorumlarda bulunmaya kalkması Mesnevi'de hikayesi anlatılan tezeğe saplanmış, kuyruğu kalkık fareyi akıllara getiriyor. Böyle olunca bu piyanistin, piyonist bir edayla Sayın Genel Başkanımıza dil uzatmaya yeltenmesi yerli yersiz öten horozları susturmak için bir parça yağ ile olan imtihanlarına varan akıbetlerini de hatırlatıyor. Fazıl Say, bu yüzden sen sen ol, nasıl öteceğini iyi bil! Yoksa Maazallah sesim çıksın diye uğraşırken, o sesin başkaca ayıplarını ortaya dökmesin. Sanatçısın, sanatınla kal…" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

MHP, Fazıl Say'a acımadı! Çirkin esprisi cezasız kalmayacak! Nasıl öteceğini iyi bil, başka ayıpların ortaya dökülmesin!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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