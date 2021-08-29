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  3. MHP Genel Başkanı Bahçeli: Askerimizin tahliyesi doğru bir tercih, yerinde bir karardır

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Askerimizin tahliyesi doğru bir tercih, yerinde bir karardır

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk askerinin Afganistan'dan tahliye edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada "Askerimizin tahliyesi doğru bir tercih, yerinde bir karardır" ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Askerimizin tahliyesi doğru bir tercih, yerinde bir karardır

Ankara’da Etimesgut Belediyesi tarafından düzenlenen "Türk Tarih Müzesi ve Parkı"nın açılış töreninde konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Afganistan'daki gelişmelere de değindi. 

"Bizim Afganistan ile ilgili düşüncelerimizi eleştirenlerin duydukları başka bir sestir. Üzerine basa basa diyorum ki, Anadolu’nun savunması, Anadolu’da yapılmaz, bu hattın stratejik noktalarından birisi olan Kabil’e kadar uzanır." diyen Bahçeli, açıklamasında "Kabil emniyetli değilse Ankara güvende olamaz. Hızla değişen ve tehdit saçan şartlar karşısında askerimizin tahliyesi doğru bir tercih, yerinde bir karardır. Ancak ihtiyaç hasıl olursa, emperyalizmin terörist taşeronları eliyle önce bomba patlatıp sonra intikam alacağız sözüyle yeni bir bahane bulma çabasının yol açtığı sis bulutu dağılırsa, Türkiye’nin karşılıklı mutabakat çerçevesinde Afganistan’da bulunması tarihin, kültürün ve inancımızın gereğidir." ifadelerini kullandı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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